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  4. Altın fiyatlarında kritik eşik! İslam Memiş "altında bu rakamı görürseniz ucuz" diyerek uyardı

Altın fiyatlarında kritik eşik! İslam Memiş "altında bu rakamı görürseniz ucuz" diyerek uyardı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş Altın, En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altının fiyatlarıyla ilgili son tahminlerini paylaştı.

Altın fiyatlarında kritik eşik! İslam Memiş "altında bu rakamı görürseniz ucuz" diyerek uyardı - Sayfa 1

Para piyasalarında karışık seyir sürerken bu hafta önemli veriler açıklanacak. TÜİK, 3 Aralık Salı günü Kasım ayı enflasyon oranlarını duyuracak. ABD'de bu hafta açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam Verisi de küresel piyasaları etkileyecek. 

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Altın fiyatlarında kritik eşik! İslam Memiş "altında bu rakamı görürseniz ucuz" diyerek uyardı - Sayfa 2

 Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV100'de yayımlanan yazısında, "Para piyasalarının karışık seyirde haftayı tamamlamasını bekliyorum. Aşağı ya da yukarı yönlü bir kırılım beklemiyorum. Volatilite ve kararsızlık yüksek olur" dedi.

Memiş'in piyasa öngörüleri şu şekilde...

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Altın fiyatlarında kritik eşik! İslam Memiş "altında bu rakamı görürseniz ucuz" diyerek uyardı - Sayfa 3

Bitcoin: 97 bin 298 dolar seviyesindeydi. Kâr satışı yapmadığından riskli durmaya devam ediyor. Sağlıklı düzeltmeler yapmadıkça yatırımcısının çok dikkat etmesi gerekiyor.

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Altın fiyatlarında kritik eşik! İslam Memiş "altında bu rakamı görürseniz ucuz" diyerek uyardı - Sayfa 4

Orta ve uzun vadede görünüm pozitif. Ancak kısa vadede düşüş yönlü her an her şey olabilir! Öngörüm yine aynı 85 bin dolar.

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