Altın fiyatlarında kritik eşik! İslam Memiş "altında bu rakamı görürseniz ucuz" diyerek uyardı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş Altın, En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altının fiyatlarıyla ilgili son tahminlerini paylaştı.
Para piyasalarında karışık seyir sürerken bu hafta önemli veriler açıklanacak. TÜİK, 3 Aralık Salı günü Kasım ayı enflasyon oranlarını duyuracak. ABD'de bu hafta açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam Verisi de küresel piyasaları etkileyecek.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV100'de yayımlanan yazısında, "Para piyasalarının karışık seyirde haftayı tamamlamasını bekliyorum. Aşağı ya da yukarı yönlü bir kırılım beklemiyorum. Volatilite ve kararsızlık yüksek olur" dedi.
Memiş'in piyasa öngörüleri şu şekilde...
Bitcoin: 97 bin 298 dolar seviyesindeydi. Kâr satışı yapmadığından riskli durmaya devam ediyor. Sağlıklı düzeltmeler yapmadıkça yatırımcısının çok dikkat etmesi gerekiyor.