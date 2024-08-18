Altın fiyatlarında seyir ne olacak? İşte analistlerin tahminleri...
Altının onsu cuma günü 2 bin 500 doları aşarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yaklaştığına dair işaretlerin gelmesiyle son dönemde hızlı yükseliş kaydetti. Altın fiyatları bu yıl yaklaşık yüzde 21 artış gösterdi. Peki altın fiyatlarındaki bu yükseliş devam edecek mi, analistler ne öngörüyor? İşte konuya ilişkin detaylar...
ABD'den önceki hafta gelen zayıf istihdam raporu sonrasında resesyon korkuları hafiflese de temmuz ayında yeni konut başlangıçlarının 2020'den bu yana en düşük seviyeye düşmesi ekonomiyle ilgili endişeleri artırdı. Veri Fed'in daha agresif faiz indirimleri yapabileceğine işaret etti.
Altın fiyatları tahvil gibi faiz getirisi olan varlıklara göre tipik olarak faizin düştüğü dönemlerde daha cazip hale geliyor.
Peki altın fiyatlarındaki bu yükseliş devam edecek mi, analistler ne öngörüyor?
Fortune'da yer alan habere göre, Comerzbank cuma günü yayımladığı notta altınla Fed'den yıl sonuna kadar üç ve 2025'in ilk yarısında da üç olmak üzere toplam altı faiz indirimi öngördü.
Bu önceki tahminden iki daha fazla faiz indirimi anlamına geliyor. Kıdemli emtia analisti Carsten Fritsch, 2025 ortasına kadar altın fiyatının 2 bin 600 dolara yükselmesini beklediklerini kaydetti.