Altın fiyatlarında yön neresi? İşte analistlerin öngörüleri Küresel piyasalar bu hafta toparlanma eğilimde ilerlerken, altın fiyatları üzerinde baskı sürüyor. Petrol fiyatları ise bir taraftan Fed’in faiz politikası, diğer taraftan Çin’deki ekonomik toparlanmaya ilişkin gelişmelerle yön bulmaya çalışıyor. Peki, altın, petrol, Euro/dolar ve Dolar/TL’de beklentiler neler? İşte aracı kurumların raporlarındaki analistlerin öngörüleri…

Petrolde yükseliş için 84,45 dolar üzeri kapanışlar görülmeli

Yatırım Finansman Petrol fiyatları, yeni haftaya 82,15 dolar ikili dip seviyesinin üzerine tepki vererek başlamasının ardından yatay seyrediyor. Brent petrol için bu seviyeyi önemli bir destek olarak görüyoruz. Fed’in faiz artırım belirsizliğinin yanı sıra Çin’den gelen ekonomik toparlanmanın yakıt talebini artıracağı öngörüsü fiyatları dengeliyor. Öte yandan geçmiş dönem fiyatlamaları baz alındığında yükseliş trendinden bahsetmek için 84,45 dolar üzerinde kapanışlar görmemiz gerekebilir. Brent petrol için 84,45 - 87,30 – 88,50 dolar seviyelerini direnç; 78,30 – 76,60 – 75,50 dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir. JPMorgan'ın petrol analistleri, brent petrol vadeli işlemlerine ilişkin 2023 ortalama fiyat tahminlerini varil başına 90 dolar olarak koruduklarını açıkladı. 1 | 6

Euro/dolar paritesinde bu seviyeler takip edilecek

Ziraat Yatırım ABD’de geçen hafta açıklanan verilerin yüksek enflasyona işaret etmesi ardından veri takviminin hafiflemesi ve yumuşak iniş senaryolarının gündeme gelmesiyle risk iştahında hafif toparlanma eğilimi görülüyor. Ancak, kırılganlık da bir taraftan sürüyor. Diğer taraftan ECB’den mart ayında 50 baz puanlık faiz artışı bekleniyor. Bunun yanında ECB’nin en yeni üyesi Hırvatistan’ın Merkez Bankası Başkanı Vujcic çekirdek enflasyon yüksek seviyelerde kaldığı sürece ECB’nin para politikası sıkılaşma sürecinin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Dün %4 seviyesinden dönen ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,90’nın üzerinde kalmaya devam ediyor. Son olarak dün %0,6 oranında yükselerek 1,0609 seviyesinden kapatan EURUSD paritesinde teknik seviyelere bakıldığında, yukarıda 1,0675 direnç olarak izlenebilir. Aşağıda ise 1,0530 destek konumunda. 2 | 6

Dolar/TL'de hareketlerin sınırlı kalmasını bekliyoruz

Ziraat Yatırım Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun ve olumsuz haber akışından sonra haftanın ilk işlem gününde yumuşak iniş senaryoları ve Dolar endeksindeki (DXY) geri çekilmeyle baskılar kısmen azaldı. Bugün ABD’de aralık ayı S&P/Case-Shiller 20 Kent konut fiyat endeksi ve şubat ayı Conference Board tüketici güveni endeksi verileri takip edilecek. Yurtiçinde ise bu sabah GSYH verisi takip edildi. Buna göre, büyüme yılın son çeyreğinde %3,5 olarak gerçekleşti. Bu veriyle birlikte Türkiye ekonomisi 2022 yılında %5,6 (beklenti %5,2) büyüme kaydetti. Kur tarafında ise birçok gelişmeye net bir tepki vermeyen Dolar/TL'de bugün de hareketlerin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Sıralı destek ve direnç olarak da 18,83 ve 18,94 izlenebilir. 3 | 6