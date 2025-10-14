Altın fiyatlarındaki rekor artış Merkez Bankaları'nın yüzünü güldürdü: Milyarlarca dolar kazandılar
Altının peş peşe rekor kırması merkez bankalarına yaradı. Yıl başından bu yana alımlara devam eden merkez bankaları, altın rezervlerini artırarak milyarlarca dolarlık kar elde etti. ABD, güncel altın rezervinde ilk sırada yer aldı. Peki Türkiye listede yer aldı mı? İşte detaylar...
Altın, ABD-Çin ticaret gerilimi ve FED’in faiz indirimi beklentileriyle rekor seviyeye ulaştı
Altın fiyatlarının peş peşe rekor kırması, merkez bankalarının yüzünü güldürdü. CNBC-e'nin haberine göre yıl başından bu yana alımlarını sürdüren merkez bankaları, altın rezervlerini artırarak milyarlarca dolarlık kazanç elde etti.
İşte altındaki yükselişten kar elde eden ilk 10 ülke;
1- ABD
Güncel Altın Rezervi: 8,133.46 ton
Altın Rezervinin Bugünkü Değeri:1,1 trilyon dolar
Altındaki Yükselişten Elde Edilen Kar: 398,33 milyar dolar