  4. Altın fiyatlarındaki rekor artış Merkez Bankaları'nın yüzünü güldürdü: Milyarlarca dolar kazandılar

Altın fiyatlarındaki rekor artış Merkez Bankaları'nın yüzünü güldürdü: Milyarlarca dolar kazandılar

Altının peş peşe rekor kırması merkez bankalarına yaradı. Yıl başından bu yana alımlara devam eden merkez bankaları, altın rezervlerini artırarak milyarlarca dolarlık kar elde etti. ABD, güncel altın rezervinde ilk sırada yer aldı. Peki Türkiye listede yer aldı mı? İşte detaylar...

Altın, ABD-Çin ticaret gerilimi ve FED’in faiz indirimi beklentileriyle rekor seviyeye ulaştı

Altın fiyatlarının peş peşe rekor kırması, merkez bankalarının yüzünü güldürdü. CNBC-e'nin haberine göre yıl başından bu yana alımlarını sürdüren merkez bankaları, altın rezervlerini artırarak milyarlarca dolarlık kazanç elde etti. 

İşte altındaki yükselişten kar elde eden ilk 10 ülke;

1- ABD

Güncel Altın Rezervi: 8,133.46 ton

Altın Rezervinin Bugünkü Değeri:1,1 trilyon dolar

Altındaki Yükselişten Elde Edilen Kar: 398,33 milyar dolar

2- Almanya

Güncel Altın Rezervi: 3,351.53 ton

Altın Rezervinin Bugünkü Değeri: 445,3 milyar dolar

Altındaki Yükselişten Elde Edilen Kar: 164,2 milyar dolar

