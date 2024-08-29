Altın fonlarına talep arttı, getiride gramı solladı
Son dönemde gram altın fiyatları 2 bin 700 TL seviyesini aşmışken çok daha düşük meblağlarla yatırım yapılabilen altın fonları, ciddi talep görüyor. Fiziki altındaki gibi alım satım farkı olmayan bu fonlara, sadece bu ayın başından itibaren 20 bini aşkın yatırımcı girdi. TEFAS verilerine göre, bu fonlarda yönetilen büyüklük ise 100 milyar TL’yi aştı.
Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, altın fonlarına olan ilgiyi de artırdı. Sadece bu ayın başından itibaren 20 binin üzerinde yatırımcı altın fonlarına girdi.
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) verilerine göre, toplam altın fonu yatırımcı sayısı 600 bini aştı. Son bir ayda altın ve kıymetli madenler fonlarına 6.3 milyar TL’lik para girişi olduğu; bu fonlarda yönetilen büyüklüğün ise 100 milyar TL’yi aştığı görülüyor.
TEFAS verilerine göre ayrıca, son bir yılda en çok kazandıran fon, yüzde 64.8 ile kıymetli madenler fonu oldu. Ancak bazı altın fonlarının aynı dönemde sağladığı getirinin yüzde 70’i aştığı görülüyor.
Örneğin, bir altın fonunun son bir yılda yatırımcısına sağladığı getiri dün itibarıyla yüzde 70.5 olarak öne çıktı. Yılbaşından bu yana bakıldığında ise toplamda onu aşkın altın fonunun sene başından bu yana sağladığı getirinin, aynı dönemde gram altının sağladığı getiriden yüksek olduğu görülüyor.