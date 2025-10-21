Altın güvenli limanlı mı, riskli bölge mi?

Altının tarihsel rolü

Altın, yüzyıllardır değerli bir yatırım aracı ve güvenli liman olarak görülmüştür. Kriz dönemlerinde yatırımcıların ilk yöneldiği varlıklardan biridir. Ekonomik belirsizlikler arttığında, altın talebi hızla yükselir. Ancak fiyatlar her zaman istikrarlı değildir. Kısa vadeli dalgalanmalar yatırımcıları düşündürebilir. Altının tarihi değeri, onu yalnızca bir yatırım değil, aynı zamanda kültürel ve stratejik bir araç haline getirir. Bu nedenle, yatırım kararları verirken hem geçmiş veriler hem de güncel ekonomik koşullar göz önünde bulundurulur. Altının güvenli liman rolü, kriz zamanlarında daha da belirginleşir. Yatırımcılar bu nedenle altını portföylerinde önemli bir konuma alır.