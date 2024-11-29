Altın için kritik tarih! İslam Memiş'ten 'aralık' uyarısı geldi: Yıl sonu tahminini açıkladı
En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altının fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ederken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yılsonu tahminini açıkladı. Memiş, aralık ayı için yatırımcılara uyarılarda bulundu.
Son dönemde dalgalı seyreden altının aralık ayındaki yönü merak konusu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, güvenli limanın son aydaki performansıyla ilgili öngörülerini paylaştı.
Altın fiyatları, ABD dolarının zayıflaması ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükseliyor.
Ons altın, gün içerisinde 2662,77 dolara kadar çıkarak güçlü bir performans sergiledi ve şu an yüzde 0,8 artışla 2659,11 dolardan işlem görüyor.