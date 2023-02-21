Altın kritik seviyenin altında! İşte analistlerin olası piyasa senaryoları
Küresel piyasalarda bugün sınırlı hareketler gözlenirken, piyasalar yarın TSİ 22:00’de açıklanacak olan Fed tutanaklarına odaklandı. Başkan Powell daha önceki konuşmasında tutanakları işaret ederken, tutanaklarda ileriki dönemlerde izlenecek faiz politikasına yönelik ipuçları aranacak. Peki, piyasalarda son durum ve olası beklentiler neler? İşte aracı kurumların değerlendirmeleri…
Petrol fiyatlarında ‘Fed’ endişesi
Yatırım finansman
Petrol fiyatları, Çin talebine ilişkin iyimserlik, petrol üreticilerinden gelen devam eden üretim kısıtlamalarının ve Rusya'nın arzı kısma planlarının desteğiyle dün %1'in üzerinde arttı. Yeni günde ise 83,95 dolar direncinden aşağı yönlü tepki gözleniyor. FOMC toplantı tutanakları başta olmak üzere veri takviminin bugünden itibaren yoğunlaşması ile birlikte dolar endeksindeki güçlenme de bugün petrol fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.
Fed'e yönelik endişelerin Çin talebindeki toparlanmaya ilişkin iyimserliği büyük ölçüde dengelediği görülüyor.82,15 dolar ikili dip seviyesinin önemli bir destek olarak öne çıktığını görüyoruz. Olası bir yükseliş trendinden bahsetmek için ise 84,45 dolar üzerinde kapanışlar görmemiz gerekebilir. Brent petrol için 84,45 - 87,30 – 90,00 dolar seviyelerini direnç; 82,15 - 78,30 – 76,60 dolar seviyelerini destek olarak takip edilebilir.
Petrolde düşüş hareketi korunuyor
Meksa Yatırım
Düşüş hareketi korunuyor. İlk destekler 82.50 ve 81.60 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin altında verilecek sonraki destekler 80.00-79.00 seviyelerinde. İlk dirençler ise 83.50-84.00 ve 85.00-86.00 seviyelerinde görülüyor. Sonraki dirençler 88.50-90.00 seviyelerinde.
Aşağı yönlü anlamlı bir kırılma yaşanması güç
Ünlü&Co
Euro/dolar teknik açıdan önemli bir bölge olan 1,0700-1,0680 bandının altına gerilemiş durumda. Bu bölgede kalındıkça aşağıda 1,0600’ya kadar anlamlı bir desteğin varlığından söz etmek güç.
Ancak yatırımcıların yarınki Fed tutanaklarını beklediğini düşünürsek bugün aşağı yönlü anlamlı bir kırılma yaşanması çok kolay görünmüyor. Gün içinde takip edeceğimiz en önemli konu başlığını ise hem ABD hem de Euro Bölgesi’nde açıklanacak olan PMI endeksleri oluşturuyor.
Ons altında yön arayışı sürüyor
Yatırım finansman
Ons altın, 1847 dolar direncinden kâr satışları ile karşılaştı. Son üç seans fiyatlamasını incelediğimizde bu seviyenin güçlü bir direnç olarak aşılamadığı görülüyor. 10 Yıllık tahvil getirisinin 3,85 seviyesine yükselmesi ve reel faizlerdeki benzer görünümde ons altını bu sabah baskılıyor. Yeni güne sınırlı düşüşle 1839 dolar seviyesinde başlayan değerli metalde yön arayışı sürüyor.
Yine de 1830 dolar üzerindeki kalıcı bar kapanışlarını pozitif değerlendiriyoruz. 1860 doları direnç olarak takip ediyoruz. Geri çekilme hareketinin devamı halinde ise 100 – g ortalama seviyesi olan 1820 dolar ilk destek konumunda.
1860 – 1875 – 1905 dolar direnç; 1820 – 1815 – 1800 dolar destek olarak takip edilebilir.