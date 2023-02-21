Altın kritik seviyenin altında! İşte analistlerin olası piyasa senaryoları

Petrol fiyatlarında ‘Fed’ endişesi

Yatırım finansman

Petrol fiyatları, Çin talebine ilişkin iyimserlik, petrol üreticilerinden gelen devam eden üretim kısıtlamalarının ve Rusya'nın arzı kısma planlarının desteğiyle dün %1'in üzerinde arttı. Yeni günde ise 83,95 dolar direncinden aşağı yönlü tepki gözleniyor. FOMC toplantı tutanakları başta olmak üzere veri takviminin bugünden itibaren yoğunlaşması ile birlikte dolar endeksindeki güçlenme de bugün petrol fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.

Fed'e yönelik endişelerin Çin talebindeki toparlanmaya ilişkin iyimserliği büyük ölçüde dengelediği görülüyor.82,15 dolar ikili dip seviyesinin önemli bir destek olarak öne çıktığını görüyoruz. Olası bir yükseliş trendinden bahsetmek için ise 84,45 dolar üzerinde kapanışlar görmemiz gerekebilir. Brent petrol için 84,45 - 87,30 – 90,00 dolar seviyelerini direnç; 82,15 - 78,30 – 76,60 dolar seviyelerini destek olarak takip edilebilir.