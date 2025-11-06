Altın kritik seviyeye yaklaştı: Fiyatlar düşecek mi, yükselecek mi? İşte altın piyasasında son durum
6 Kasım 2025 gram altın fiyatı 5.397 TL ve ons fiyatı 3.988 dolardan güne başlıyor. ABD hükümetinin 36 gündür kapalı olması ve bu sürenin “ülke tarihindeki en uzun kapanması” olarak kayıtlara geçmesi, belirsizliği artırarak güvenli liman talebini canlı tutuyor. Ons fiyatı yeniden kritik 4.000 dolar seviyesine yaklaşırken; analistler, onsta 3.930 doların önemli bir destek olarak kendini gösterdiğini ifade ediyor.
Altın fiyatlarında önceki 2 hafta gerçekleşen sert düşüşün ardında bu hafta daha yatay seyir dikkat çekiyor. Haftanın ilk 3 işlem gününde en düşük 3.928 doları test eden ons fiyatı, bugünkü ilk işlemlerde 3.980 dolara yöneldi ve yeninden psikolojik 4.000 dolar sınırına yaklaştı.
İç piyasada da spotta işlem gören 6 Kasım 2025 gram altın fiyatı, TSİ 07:50 itibarıyla 5.397 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 5.580 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 9.100 TL’den gerçekleşiyor.
ABD'DE EN UZUN KAPANMA
Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında, ABD hükümetinin 36 gündür kapalı olması ve bu sürenin “ülke tarihindeki en uzun hükümet kapanması” olarak kayıtlara geçmesi, belirsizliği artırarak piyasalarda güvenli liman talebini canlı tutuyor.