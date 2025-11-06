Altın kritik seviyeye yaklaştı: Fiyatlar düşecek mi, yükselecek mi? İşte altın piyasasında son durum

Altın fiyatlarında önceki 2 hafta gerçekleşen sert düşüşün ardında bu hafta daha yatay seyir dikkat çekiyor. Haftanın ilk 3 işlem gününde en düşük 3.928 doları test eden ons fiyatı, bugünkü ilk işlemlerde 3.980 dolara yöneldi ve yeninden psikolojik 4.000 dolar sınırına yaklaştı.