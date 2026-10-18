Altın mı almalı, Bitcoin mi? Yanıt kahin Roubini'den geldi
Ünlü ekonomist Roubini altın ve bitcoini geçen yılki kazançlarına göre kıyaslayarak yatırımcılara hangisini tercih etmeleri konusunda öneriler verdi. Tahvil getirilerine dikkat çekti. Ticaret ve petrol krizini değerlendiren kriz kahini diğer yandan yükselen değer yapay zeka yatırımları hakkında görüşlerini paylaştı.
2008 krizini öngörmesiyle tanınan ekonomist Nouriel Roubini, altın ve Bitcoin yatırımlarını karşılaştırdı. Küresel ekonomik risklere ve jeopolitik belirsizliklere dikkat çeken Roubini, çok kullanılan iki yatırım aracının performansını değerlendirerek kendi tercihlerini sıraladı.
Diğer yandan kahin lakaplı ünlü ekonomist, yapay zekâ piyasalarından ABD-Çin rekabetine kadar birçok konuda da açıklamalarda bulundu.Nouriel Roubini açıklamalarını Dubai'de düzenlenen SuperReturn konferansının oturum aralarında yaptı.
Portföylerde dikkat edilecek noktalardan biri coğrafya
Nouriel Roubini, yatırımcıların portföylerini coğrafi olarak çeşitlendirmeleri gerektiğini savundu. Asya, Orta Doğu ve gelişmekte olan piyasaların sunduğu fırsatlara dikkat çeken Roubini, alternatif yatırım araçları arasında ise altını tercih ettiğini söyledi.