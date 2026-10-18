Altın mı almalı, Bitcoin mi? Yanıt kahin Roubini'den geldi

2008 krizini öngörmesiyle tanınan ekonomist Nouriel Roubini, altın ve Bitcoin yatırımlarını karşılaştırdı. Küresel ekonomik risklere ve jeopolitik belirsizliklere dikkat çeken Roubini, çok kullanılan iki yatırım aracının performansını değerlendirerek kendi tercihlerini sıraladı.