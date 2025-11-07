Altın mı, borsa mı, dolar mı, euro mu? Hangi yatırım aracını tercih edenler ne kazandı?
Kasım ayının ilk haftası sonunda yatırım araçlarının performansı belli oldu. Yatırım tercihini altından ve borsadan yana kullananlar beklediklerini bulamadı. İşte altın, borsa, euro, dolar ve fon yatırımlarının bu haftaki performansları...
Bu hafta yatırım tercihini fonlardan yana kullanan yatırımcıların yüzü güldü. Peki hangi yatırım aracını tercih edenler ne kadar kazandı?
1 | 15
BIST 100 endeksi, en düşük 10.848,97 puanı ve en yüksek 11.152,28 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,43 altında 10.924,53 puandan tamamladı.
2 | 15