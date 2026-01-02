Altın mı, borsa mı, euro mu, dolar mı? Haftanın kazandıran yatırım araçları belli oldu
Borsanın yükselişle kapandığı haftanın son gününde yatırım araçlarının haftalık performansı da belli oldu. İşte altın, dolar, euro, borsa ve fonların haftalık getirisi...
Yatırım tercihini altından yana kullananlar bu hafta büyük hayal kırıklığına uğradı.
Altının gram fiyatı yüzde 3,20 değer kaybetti.
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,19 düşüşle 40 bin 751 liraya indi.
Geçen hafta sonu 10 bin 460 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,20 azalarak 10 bin 125 liraya düştü.
