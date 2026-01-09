  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Altın mı, dolar mı, borsa mı? Açık ara en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu

Altın mı, dolar mı, borsa mı? Açık ara en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 değer kazanarak 12.200,95 puanla rekor seviyeden tamamladı. Gün sonunda haftanın en çok kazandıran yatırım araçları da belli oldu. İşte altın, euro, dolar, borsa ve fonların haftalık getiri performansları...

Altın mı, dolar mı, borsa mı? Açık ara en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu - Sayfa 1

Borsa rekorla başladığı haftayı yine rekorla kapattı. 

1 | 12
Altın mı, dolar mı, borsa mı? Açık ara en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu - Sayfa 2

Bu hafta yatırım tercihini dövizden yana kullananlar ise beklediğini bulamadı. 

2 | 12
Altın mı, dolar mı, borsa mı? Açık ara en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu - Sayfa 3

Euro yüzde 0,41 düşerek 50,2810 liraya indi.

3 | 12
Altın mı, dolar mı, borsa mı? Açık ara en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu - Sayfa 4

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,85, değer kazandı.

4 | 12