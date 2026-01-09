Altın mı, dolar mı, borsa mı? Açık ara en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 değer kazanarak 12.200,95 puanla rekor seviyeden tamamladı. Gün sonunda haftanın en çok kazandıran yatırım araçları da belli oldu. İşte altın, euro, dolar, borsa ve fonların haftalık getiri performansları...
Borsa rekorla başladığı haftayı yine rekorla kapattı.
Bu hafta yatırım tercihini dövizden yana kullananlar ise beklediğini bulamadı.
Euro yüzde 0,41 düşerek 50,2810 liraya indi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,85, değer kazandı.
