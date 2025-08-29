Altın mı? Dolar mı? Borsa mı? Haftanın kazandıran yatırım araçları belli oldu
29 Ağustos haftanın son işlem gününde yatırımcısını güldüren ve üzen araçlar belli oldu. Peki hangi yatırım aracını seçen kesim kazancını artırmayı başardı? Altın mı, döviz mi, borsa mı, fonlar mı?
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,74 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 11,262,82 puanı ve en yüksek 11.605,30 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,74 altında 11.288,05 puandan tamamladı.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,33 artışla 41,1510 liraya yükseldi. Dolar bekleneni vermese de yatırımcısını zarara uğratmadı.