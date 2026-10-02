Altın mı, dolar mı, euro mu, borsa mı? Yatırım araçlarının sadece biri kazandırdı, o da sevindirmedi
Altın, dolar, euro, borsa yatırımcısının beklediği haftalık kazanç, kayıp rakamları açıklandı. Bu hafta en büyük kaybı borsa yatırımcısı yaşadı.
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28 Eylül 2 Ekim haftasında, altında düşüş devam ederken, biri hariç yatırım araçlarının tamamı yatırımcısına zarar ettirdi.
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BIST 100 endeksi, en düşük 11.926,04 puanı ve en yüksek 12.750,45 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,88 altında 12.270,18 puandan tamamladı.
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