Altın mı, Euro mu? Yıl içinde hangisi daha çok kazandırdı?
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı, Euro da yıl içinde tarihi zirvesini gördü. Peki hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı? Yıl başında Euro alanlar mı, altın alanlar mı daha kârlı çıktı? İşte yanıtı...
Yılın ilk dört ayı hem Euro, hem de altın için oldukça hareketli geçti. ABD Başkanı Trump'ın ticari hemleleri dünya ekonomileri için kırılganlık yaratmaya devam ediyor.
Yıl başında 10 bin lirasını Euro ve altına yatıran bir kişi şu anda ne kadar kazanmış olurdu? İşte Kısa Dalga'da yer alan habere göre Euro ve altının kazancı...
Euro, 2025 yılına 36,8576 lirayla başladıve yükselişini sürdürdü. 5 Mart'ta 39 lirayı geçen Euro, o güne kadarki en yüksek seviyesine çıkmıştı.
Euro, 12 Mart günü ise 40 lira bandını geçti.
Euro, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart günü ise 44,8762 TL seviyesine kadar çıkarak yeni rekorunu kırdı.