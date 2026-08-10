Altın mı faiz mi diyenler dikkat! Hangisi aylıkta hangisi yıllıkta kazandı?
Altın, mevduat, borsa ve döviz yatırımcısının merakla beklediği TÜİK rakamları açıklandı. Hangi yatırım aracı ayda, hangisi 6 ayda, hangisi yıllıkta kazandırdı? İşte parasını altına, faize, borsaya ya da euro ile dolara yatıranların merak ettiği sonuçlar...
Temmuz’da en yüksek reel getiri brüt mevduat faizinde gerçekleşirken; borsa, altın ve döviz ayı kayıpla tamamladı. Orta vadede mevduat öne çıkmaya devam etse de yıllık tabloda zirvedeki yerini koruyan tek enstrüman külçe altın oldu.
TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını yayımladı. Açıklanan verilere göre, aylık bazda en yüksek reel getiri brüt mevduat faizinde gerçekleşti.
Mevduat faizi (brüt), Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,55, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,29 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı.