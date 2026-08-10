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Altın mı faiz mi diyenler dikkat! Hangisi aylıkta hangisi yıllıkta kazandı?

Altın, mevduat, borsa ve döviz yatırımcısının merakla beklediği TÜİK rakamları açıklandı. Hangi yatırım aracı ayda, hangisi 6 ayda, hangisi yıllıkta kazandırdı? İşte parasını altına, faize, borsaya ya da euro ile dolara yatıranların merak ettiği sonuçlar...

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Altın mı faiz mi diyenler dikkat! Hangisi aylıkta hangisi yıllıkta kazandı? - Sayfa 1

Temmuz’da en yüksek reel getiri brüt mevduat faizinde gerçekleşirken; borsa, altın ve döviz ayı kayıpla tamamladı. Orta vadede mevduat öne çıkmaya devam etse de yıllık tabloda zirvedeki yerini koruyan tek enstrüman külçe altın oldu.

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Altın mı faiz mi diyenler dikkat! Hangisi aylıkta hangisi yıllıkta kazandı? - Sayfa 2

TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını yayımladı. Açıklanan verilere göre, aylık bazda en yüksek reel getiri brüt mevduat faizinde gerçekleşti.

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Altın mı faiz mi diyenler dikkat! Hangisi aylıkta hangisi yıllıkta kazandı? - Sayfa 3

Mevduat faizi (brüt), Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,55, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,29 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı.

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Altın mı faiz mi diyenler dikkat! Hangisi aylıkta hangisi yıllıkta kazandı? - Sayfa 4

Aylık performanslar: Dolar kazandırdı, altın ve BIST 100 kaybettirdi

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