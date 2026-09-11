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Altın ne kadar kaybettirdi? Borsa, dolar, euro ve fonlar ne kazandırdı? Haftanın kazanç raporu

Altın yatırımcısının yön bulmaya çalıştığı 4-11 Eylül haftasında borsa, euro, dolar ve fonların ne oranda kazandırdığı belli oldu. İşte haftalık yatırım araçları performans rakamları...

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Altın ne kadar kaybettirdi? Borsa, dolar, euro ve fonlar ne kazandırdı? Haftanın kazanç raporu - Sayfa 1

4-11 Eylül haftasında çoğu yatırım aracı belli oranlarda yatırımcısına kazanç sağlasa da altın açık ara kaybettiren yatırım aracı oldu. 

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Altın ne kadar kaybettirdi? Borsa, dolar, euro ve fonlar ne kazandırdı? Haftanın kazanç raporu - Sayfa 2

Cumhuriyet altını

Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 1,03 düşüşle 44 bin 490 liraya geriledi.

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Altın ne kadar kaybettirdi? Borsa, dolar, euro ve fonlar ne kazandırdı? Haftanın kazanç raporu - Sayfa 3

Gram altın

Altının gram fiyatı yüzde 0,87 değer kaybetti.

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Altın ne kadar kaybettirdi? Borsa, dolar, euro ve fonlar ne kazandırdı? Haftanın kazanç raporu - Sayfa 4

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,87 azalışla 6 bin 830 liraya indi.

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