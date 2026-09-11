Altın ne kadar kaybettirdi? Borsa, dolar, euro ve fonlar ne kazandırdı? Haftanın kazanç raporu
Altın yatırımcısının yön bulmaya çalıştığı 4-11 Eylül haftasında borsa, euro, dolar ve fonların ne oranda kazandırdığı belli oldu. İşte haftalık yatırım araçları performans rakamları...
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4-11 Eylül haftasında çoğu yatırım aracı belli oranlarda yatırımcısına kazanç sağlasa da altın açık ara kaybettiren yatırım aracı oldu.
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Cumhuriyet altını
Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 1,03 düşüşle 44 bin 490 liraya geriledi.
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