Altın neden "güvenli liman"?
Altın, tarihsel olarak "güvenli liman" olarak kabul edilen bir yatırım aracıdır. Peki, altın neden "güvenli liman"? Detaylar haberimizde...
Altının "güvenli liman" olmasının nedeni nedir?
Altın, tarih boyunca değerini koruyan nadir yatırım araçlardan biridir. Jeopolitik belirsizlikler, siyasi krizler, savaşlar veya ekonomik çöküşler gibi dönemlerde yatırımcılar genellikle altına yönelirler. Bu nedenle, altın "güvenli liman" olarak kabul edilir.
Altın yatırımının olumlu yönleri
1-) Değer saklama
Altın, yüzyıllardır değerini koruyan bir varlık olmuştur. Enflasyon, siyasi istikrarsızlık veya ekonomik krizler gibi durumlarda bile altının değeri genellikle korunur veya artar.
2-) Enflasyona karşı koruma
Enflasyon, paranın satın alma gücünü düşürür. Altın ise enflasyon dönemlerinde genellikle değer kazanır, bu nedenle yatırımcılar için bir korunma aracı olarak görülür.