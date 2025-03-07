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  4. Altın neden "güvenli liman"?

Altın neden "güvenli liman"?

Altın, tarihsel olarak "güvenli liman" olarak kabul edilen bir yatırım aracıdır. Peki, altın neden "güvenli liman"? Detaylar haberimizde...

Altın neden "güvenli liman"? - Sayfa 1

Altının "güvenli liman" olmasının nedeni nedir?

 Altın, tarih boyunca değerini koruyan nadir yatırım araçlardan biridir. Jeopolitik belirsizlikler, siyasi krizler, savaşlar veya ekonomik çöküşler gibi dönemlerde yatırımcılar genellikle altına yönelirler. Bu nedenle, altın "güvenli liman" olarak kabul edilir. 

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Altın neden "güvenli liman"? - Sayfa 2

Altın yatırımının olumlu yönleri

1-) Değer saklama

Altın, yüzyıllardır değerini koruyan bir varlık olmuştur. Enflasyon, siyasi istikrarsızlık veya ekonomik krizler gibi durumlarda bile altının değeri genellikle korunur veya artar.

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Altın neden "güvenli liman"? - Sayfa 3

2-) Enflasyona karşı koruma

Enflasyon, paranın satın alma gücünü düşürür. Altın ise enflasyon dönemlerinde genellikle değer kazanır, bu nedenle yatırımcılar için bir korunma aracı olarak görülür.

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Altın neden "güvenli liman"? - Sayfa 4

3-) Belirsizlik dönemlerinde talep

Ekonomik veya siyasi belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırımcılar, riskli varlıklardan kaçarak altına yönelirler. Bu durum, altının talebini ve dolayısıyla fiyatını artırır.

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