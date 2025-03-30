Altın piyasasında yeni dönem! Bayram sonrası kuyumculara sıkı denetimler yolda

Bu tedbirlere ek olarak, yılın ilk aylarında kuyumculardan yapılacak 185 bin TL ve üzeri günlük harcamalar için 'kimlik ibrazı' şartı getirilmiş, geçtiğimiz haftalarda ise kuyumcular üzerinden 'kesme altın' satışı resmen yasaklanmıştı.