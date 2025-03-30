Altın piyasasında yeni dönem! Bayram sonrası kuyumculara sıkı denetimler yolda
Kesme altın olarak da bilinen çekili kıymetli madenlerin kuyumcularda satışı yasaklanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bayram sonrası kuyumculara yönelik yeni tedbirlere hazırlanıyor. Yılın ilk aylarında yüklü ödemeler için kimlik zorunluluğu getirilirken, kuyumcular üzerinden sık sık yapılan 'limit bozdurma' işlemleri yasaklanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı son dönemde kuyumculara yönelik bir dizi önlemi hayata geçirmişti. Ekonomi yönetimi, iki senedir sürdürdüğü 'altın kotası' uygulamasından taviz vermezken, kuyumculara yönelik ilave önlemler alındı.
'Kesme altın' satışı yasaklanmıştı
Bakanlık ekim ayında yaptığı açıklamada kuyumculuk sektöründe vergi kaçağı olduğuna dikkat çekmiş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, oluşturduğu bakanlık ekipleri ile kuyumculara yönelik denetimi artırmıştı.
Bu tedbirlere ek olarak, yılın ilk aylarında kuyumculardan yapılacak 185 bin TL ve üzeri günlük harcamalar için 'kimlik ibrazı' şartı getirilmiş, geçtiğimiz haftalarda ise kuyumcular üzerinden 'kesme altın' satışı resmen yasaklanmıştı.
Limitler kısıtlanmıştı
Ramazan Bayramı sonrası kuyumculara yönelik tedbirler devam edecek. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) uyguladığı sıkı para politikalarına paralel olarak atılan adımlar ile BDDK, kredi kartlarından yapılacak nakit avans işlemlerinin limit ve vadesini kısıtlamıştı.