Altın rekor üstüne rekor kırdı: 2025 yılında en çok kazandıran altın fonları belli oldu!
Altın, 2025 yılında ticaret savaşlarının yarattığı belirsizlik ve ekonomik dalgalanmalardan dolayı rekor üstüne rekor kırarken en çok kazandıran altın fonları belli oldu.
Yılbaşından bu yana küresel ticaret savaşlarının etkisiyle pay piyasaları negatif getiride kaldı. Bu dönemde S&P500 -15%, Nasdaq ise -20% oranında gerilerken, yurt içinde BIST 100 endeksindeki kayıp ise 4%’ün üzerinde gerçekleşti.
Diğer yandan ons altın yılbaşından bu yana 16,2% yükseliş kaydederken, yurt içerisinde gram altın ise 25% artış kaydetti. Diğer yandan altın fonlarının da içerisinde yer aldığı kıymetli maden fonları yılbaşından bu yana 22,3%’lük bir artış kaydetti.
Midas'ın haberine göre katılım fonları da dahil olmak üzere yılbaşından beri en çok kazandıran altın fonlarına bakıldığında ilk 10 fon ve getiri oranları şu şekilde: