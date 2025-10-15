Altın rekora doymuyor: Fiyatlar nereye kadar yükselecek?
Altın fiyatı rekor kırmaya devam ediyor. Ticaret savaşlarının kızışması, ABD’de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve FED’den faiz indirimi beklentileri altının yükselişini destekliyor. Son olarak Bank Of America ve Societe General altının ons fiyatının 5 bin dolara çıkmasını beklediklerini açıkladılar. Ekonomist Tuncay Turşucu ise ilk etapta 4.327 dolar direncine dikkat çekti.
Altın fiyatında rekor serisi devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı bugünkü işlemlerde (TSİ 06:00 itibarıyla) 4.187 doları görerek zirve tazeledi.
15 Ekim 2025 gram altın fiyatı da 5.628 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Sabah saatlerinde Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram altının satış fiyatı 5.825 TL ve çeyrek altının satış fiyatı da 9.510 TL’den gerçekleşti
ALTIN FİYATI NEDEN ARTIYOR?
Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının yeniden kızışması, piyasalarda altın talebini desteklemeye devam etti. Son olarak dün Güney Koreli bir nakliye firması ABD birimlerine Çin tarafından yaptırımlar uygulandı. Bu gelişme ticaret savaşını tırmandırırken, dünyanın en büyük ekonomileri arasındaki gerilimin azalacağına dair umutların azalması küresel piyasalarda sert fiyatlamaları beraberinde getiriyor.