Altın rekora doymuyor: Fiyatlar nereye kadar yükselecek?

ALTIN FİYATI NEDEN ARTIYOR?

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının yeniden kızışması, piyasalarda altın talebini desteklemeye devam etti. Son olarak dün Güney Koreli bir nakliye firması ABD birimlerine Çin tarafından yaptırımlar uygulandı. Bu gelişme ticaret savaşını tırmandırırken, dünyanın en büyük ekonomileri arasındaki gerilimin azalacağına dair umutların azalması küresel piyasalarda sert fiyatlamaları beraberinde getiriyor.