Altın satışında yeni dönem! 1 Ocak'ta zorunlu hale geliyor

KİMLİK İBRAZI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Ancak, birçok işletmenin bu düzenlemeyi dikkate almadığı görülünce, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2025'ten itibaren altın alım-satımlarında kimlik ibrazını zorunlu hale getirdi. Yeni yıldan itibaren uygulama yürürlüğe girecek ve kurallara uymayan kuyumculara ise ağır yaptırımlar uygulanacak.