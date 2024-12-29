Altın satışında yeni dönem! 1 Ocak'ta zorunlu hale geliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolandırıcılık ve kara para aklamayı önlemek amacıyla kuyumculuk sektörüne yönelik yeni bir düzenleme getirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2025'ten itibaren altın alım satımında kimlik ibrazını zorunlu kılacak.
Yasa dışı işlemleri engellemek amacıyla alınan bu kararla, 185 bin TL ve üzeri altın alımlarında kimlik beyanı yapılması gerekecek. Düzenlemeye uymayan kuyumcu ve sarraflara ise ağır yaptırımlar uygulanacak.
Yeni yıl ile birlikte kuyumcularda önemli bir değişiklik başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı karara göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), dolandırıcılık ve kara para aklama gibi yasa dışı işlemleri engellemek amacıyla altın alım-satım işlemlerinde kimlik ibrazı zorunluluğu getirdi.
KİMLİK İBRAZI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ
Ancak, birçok işletmenin bu düzenlemeyi dikkate almadığı görülünce, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2025'ten itibaren altın alım-satımlarında kimlik ibrazını zorunlu hale getirdi. Yeni yıldan itibaren uygulama yürürlüğe girecek ve kurallara uymayan kuyumculara ise ağır yaptırımlar uygulanacak.