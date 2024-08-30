Altın ve borsa için rakam verildi: Yıl sonunda gram altın ne kadar olur? Uzmanı açıkladı
Yıl sonu yaklaşırken altın, Dolar ve borsadaki fiyatlamalar yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Eylül ayında Fed’in faiz indirimine gitmesi beklenirken, altın fiyatları bu süreçte hızlı yükseliş göstermişti. Peki piyasalarda öngörüler ne? Gram altın yıl sonunda ne kadar olur? İşte detaylar...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde 10 bin puanın altında kararsız seyir sürüyor. Borsa 23 Temmuz’dan bu yana düşüş trendinde. Son haftalarda altın fiyatlarında ise yükseliş hız kazandı. Fed’in eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentileri altında güçlü alım getirdi.
Yurt içinde gram altın fiyatı 2750 liranın üzerini test ederken, Dolar/TL’de 34’ün üzerindeki fiyatlamalar dikkat çekiyor. Peki dolarda düşüş görülür mü? Faiz indirimlerinin yaşanacağı süreçte borsa nasıl etkilenir? Gram altın için yıl sonu beklentisi ne?
BORSADA SERT DÜŞÜŞ SONRASI YÖN NE OLUR?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Ekonomist Hikmet Baydar, şunları söyledi:
“25 Temmuz’dan beri düşüşte olan borsa 5 Ağustos günü ‘Kara Pazartesi’ olayını yaşamıştı. Japonya Merkez Bankası kararı nedeniyle Carry Trade ortaya çıkmış, bu finansal piyasalarda önemli dalgalanmalara yol açmıştı. Borsa 10415 puan ile 10117 puan aralığında bir dalgalanma yaşamıştı. 10117 puan ile 10415 puan arasındaki bölgede bir boşluk var ve bu boşluğun dolma ihtimali yüksek.
9733 puan seviyesinin altı önemli bir destek bölgesi, bu desteğin kırılmayacağını daha önce yaptığım yorumlarda belirtmiştim. Şimdi neredeyse alım sinyali gelmek üzere. ‘Kara Pazartesi’den beri borsa 9700 ile 10100 puan arasında dalgalandı.