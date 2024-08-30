Altın ve borsa için rakam verildi: Yıl sonunda gram altın ne kadar olur? Uzmanı açıkladı

BORSADA SERT DÜŞÜŞ SONRASI YÖN NE OLUR?

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Ekonomist Hikmet Baydar, şunları söyledi:

“25 Temmuz’dan beri düşüşte olan borsa 5 Ağustos günü ‘Kara Pazartesi’ olayını yaşamıştı. Japonya Merkez Bankası kararı nedeniyle Carry Trade ortaya çıkmış, bu finansal piyasalarda önemli dalgalanmalara yol açmıştı. Borsa 10415 puan ile 10117 puan aralığında bir dalgalanma yaşamıştı. 10117 puan ile 10415 puan arasındaki bölgede bir boşluk var ve bu boşluğun dolma ihtimali yüksek.