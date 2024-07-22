Altın ve borsa yatırımcıları dikkat! Moody’s’in kredi notu arttırımı piyasaları nasıl etkiler?
Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu artırmasının ardından gözler yurt içi piyasalara çevrildi. Geçen hafta borsada tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü. Gram altın ise tarihi rekordan düşüşe geçti. Öte yandan dünya genelinde birçok sektörü olumsuz etkileyen yazılım krizi piyasaları da vurdu. Peki yeni haftada beklentiler neler? Altın ve borsada durum ne olur? İşte detaylar...
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe birden yükselterek “B3”ten “B1”e çıkardı. Görünümü de pozitifi olarak korudu.
Moody’s’in not artışının ardından gözler iki kuruma çevrildi. 6 Eylül’de Fitch ve 1 Kasım’da S&P’nin Türkiye ile ilgili not kararları olacak.
Peki Moody’s’in not artırımı piyasaları nasıl etkiler? Borsa çarşamba günü 11 bin 252 puan ile rekor kırmıştı. Endekste yeni haftada sert hareketler bekleniyor mu?
Öte yandan cuma günü küresel çapta yaşanan yazılım krizi bankacılık, havayolu, ulaştırma ve birçok alanı olumsuz etkiledi. Özellikle ABD borsalarında endekslerde düşüşler görüldü. Yaşanan sorunun piyasalara olumsuz etkisi devam eder mi? Borsa İstanbul'da negatif baskı yaratır mı?