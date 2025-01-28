Altın ve gümüş fiyatları 2025'te yükselecek mi? Rapor yayımlandı: İşte kritik 2025 yılı öngörüleri

2025 YILI İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİNLER

Yatırımcılar tarafından merakla beklenen Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş.'nin "Kıymetli Madenler Beklentileri" raporunda, 2025 yılı için dikkat çeken tahminler yer aldı. Geçtiğimiz yıl yatırımcısının yüzünü güldüren gümüş fiyatlarının bu yıl da yükselmeye devam etmesi ve ons bazında 40 doları aşması bekleniyor. Ayrıca raporda, altın, gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenlerde "boğa piyasası"nın etkili olacağı ve 2025 için genel olarak olumlu bir yıl beklentisi ifade edildi.