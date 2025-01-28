Altın ve gümüş fiyatları 2025'te yükselecek mi? Rapor yayımlandı: İşte kritik 2025 yılı öngörüleri
Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş. 2025 yılı altın ve gümüş fiyatlarını öngören “Kıymetli Madenler 2025 Yılı Beklentileri” raporunu yayımladı.
Türkiye’nin önde gelen kıymetli maden ticareti şirketlerinden Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş., "Kıymetli Madenler 2025 Yılı Beklentileri" başlıklı raporunu yayımladı. Raporda, geçtiğimiz yıl tarihi zirveleri gören altının ons fiyatının, bu yıl da yükselmeye devam ederek ons başına 3 bin doları aşmasının öngörüldüğü belirtildi.
2025 YILI İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİNLER
Yatırımcılar tarafından merakla beklenen Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş.'nin "Kıymetli Madenler Beklentileri" raporunda, 2025 yılı için dikkat çeken tahminler yer aldı. Geçtiğimiz yıl yatırımcısının yüzünü güldüren gümüş fiyatlarının bu yıl da yükselmeye devam etmesi ve ons bazında 40 doları aşması bekleniyor. Ayrıca raporda, altın, gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenlerde "boğa piyasası"nın etkili olacağı ve 2025 için genel olarak olumlu bir yıl beklentisi ifade edildi.
KIYMETLİ MADENLERE OLUMLU YANSIYACAK
Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş. “Kıymetli Madenler 2025 Beklentileri” raporunda, “Geçen yıl faizlerde toplamda 100 baz puan indirime giden FED’in bu yıl enflasyon beklentilerine paralel daha temkinli bir politika izlemesi bekleniyor. Ancak temkinli de olsa faiz indirimlerinin devamının kıymetli madenlere olumlu yansımasını bekliyoruz.
Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın, gümrük vergileri konusunda seçim sürecinde dillendirdiği politikaları hangi ölçüde uygulayacağı ve bunların ticaret savaşlarına etkisinin ne olacağı konusunda belirsizlikler söz konusu. Daha net ifadeyle 2025; siyasi, ekonomik ve ticari kaygıların etkisiyle yatırımcıların güvenli liman varlıklarına ilgisini devam edeceği bir yıl olacak.