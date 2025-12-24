Altın ve gümüşteki 'kusursuz' yükseliş 2026'da sürecek mi? İşte yabancıların tahmini!

Yabancı kurumların 2026 tahminleri altın fiyatı için 4.900, gümüş fiyatı için ise 57 dolar seviyesinde birleşiyor. Matriks Haber’in yabancı kurum ve bankaların 2026 sonu altın tahminleri, kısa vadeli düzeltmeler yaşansa da yükselişin süreceğine işaret ediyor.

Altının onsu ilk kez 4 bin 500 doları geçerek rekor kırdı. Altın fiyatı, artan jeopolitik risklerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından faiz oranlarında yeni indirimler yapılacağına işaret eden ABD ekonomik verilerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.