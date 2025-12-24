Altın ve gümüşteki 'kusursuz' yükseliş 2026'da sürecek mi? İşte yabancıların tahmini!
Analistlere göre Fed’in faiz indirim süreci, jeopolitik riskler ve merkez bankası alımları değerli metallere olan ilgiyi canlı tutuyor. Yabancı kurumlar, altın fiyatlarının 2026 yılını 4.900 seviyesinde tamamlayacağını, gümüşün ise gelecek yıl sonunda 57,00 seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. İşte yabancı kurumların son tahminleri...
Yabancı kurumların 2026 tahminleri altın fiyatı için 4.900, gümüş fiyatı için ise 57 dolar seviyesinde birleşiyor. Matriks Haber’in yabancı kurum ve bankaların 2026 sonu altın tahminleri, kısa vadeli düzeltmeler yaşansa da yükselişin süreceğine işaret ediyor.
Altının onsu ilk kez 4 bin 500 doları geçerek rekor kırdı. Altın fiyatı, artan jeopolitik risklerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından faiz oranlarında yeni indirimler yapılacağına işaret eden ABD ekonomik verilerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.
13 yabancı kurumun tahminlerinden derlendi
Değerli metale ilişkin 13 yabancı kurumun gelecek dönem tahminlerinden derlenen habere göre, 2026 sonu beklentileri 6.000 ile 4.400 dolar/ons aralığında şekillendi.
En düşük altın öngörüsü 4.400 ile Commerzbank tarafından paylaşılırken, en yüksek tahmin ise 6.000 dolar ile Yardeni Research’ten geldi.