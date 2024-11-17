Altın yatırımcıları, dikkat! İslam Memiş uyardı: "Aralık ayında bu fiyatlar çok aranır"

Altın fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Son dönemde ABD ve Ortadoğu'daki gelişmeler, altın, borsa ve döviz piyasalarını beklenmedik şekilde etkiledi. Bitcoin bir hafta içinde iki kez rekor kırarken, altın ve döviz yükselişe geçti. Ancak altın, beklentilerin aksine beklenildiği kadar artış göstermeyerek hem uzmanları hem de yatırımcıları şaşırttı.

Ekol TV'deki habere göre Para Piyasaları Uzmanı Memiş, altın ve mevduat faizindeki değerlendirmesinde bu dönem için ‘Yalancı bahar’ yorumunda bulundu.