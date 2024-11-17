Altın yatırımcıları, dikkat! İslam Memiş uyardı: "Aralık ayında bu fiyatlar çok aranır"
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yılın son ayını altın ve mevduat faizi ekseninde değerlendirdi. Memiş, yaptığı açıklamalarda yatırımcıya 'yalancı bahar' uyarısında bulundu.
Finansal analist İslam Memiş, yılın son ayında altın ve mevduat faizi odaklı önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını vurgularken, yatırımcılara dikkatli olmaları çağrısı yaptı.
Altın fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Son dönemde ABD ve Ortadoğu'daki gelişmeler, altın, borsa ve döviz piyasalarını beklenmedik şekilde etkiledi. Bitcoin bir hafta içinde iki kez rekor kırarken, altın ve döviz yükselişe geçti. Ancak altın, beklentilerin aksine beklenildiği kadar artış göstermeyerek hem uzmanları hem de yatırımcıları şaşırttı.
Ekol TV'deki habere göre Para Piyasaları Uzmanı Memiş, altın ve mevduat faizindeki değerlendirmesinde bu dönem için ‘Yalancı bahar’ yorumunda bulundu.
Memiş, Trump’ın yeniden başkan olmasının piyasaları karıştırdığını ifade ederek, altın için şu şekilde değerlendirdi: "Sadece seçim değil öncesinde de şaşırttı altın. Beklenen yükseliş olmadı sonra bir yılda zaman zaman çakıldı. Son 2 hafta içinde altın fiyatlarında sert düşüşler oldu. Altın son günlerde yatırımcısına ters köşe yaptı, fiyatlar geriledi ve de gerilemeye de devam ediyor”