Altın yatırımcısına nefes aldıran açıklama! Dev banka yıl sonu için rakam verdi
Altın yatırımcıları 'düşüş durdu mu?' sorusuna yanıt ararken Deutsche Bank'tan dikkat çeken bir altın değerlendirmesi geldi. Dev bankaya göre altında 2024'te başlayan patlayıcı aşama devam ediyor. Deutsche Bank, ayrıca yıl sonu için altında yeni bir rakam verdi.
Bankaya göre altın gerçeğe uygun değere olan farkı kapattı. Deutsche Bank, yıl sonuna kadar gerçeğe uygun değerin ons başına 4.700 dolar civarında kaydedileceğiini değerlendirerek yıl sonu tahminini değiştirmedi.
Bankanın 4.700 dolarlık altın tahmini gözönüne alınırsa yıl sonunda altı 7 bin lira üzerine çıkabileceği belirtildi.
Deutsche Bank, analizin Uluslararası Ödemeler Bankası’nın çalışmasına dayandığını kaydederken altında patlayıcı aşamanın devam ettiğini belirtti.