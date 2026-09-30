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  4. Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Morgan Stanley altında yeni fiyat verdi

Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Morgan Stanley altında yeni fiyat verdi

Morgan Stanley, son dönemdeki düşüşe rağmen altının uzun vadeli görünümüne ilişkin beklentisini korurken, güçlü fiziksel talep ve merkez bankalarının alımlarının desteğiyle değerli metalde 4 bin dolar seviyesini güçlü bir taban olarak görüyor.

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Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Morgan Stanley altında yeni fiyat verdi - Sayfa 1

Beklenti 4.000 dolar seviyesine işaret ediyor

Morgan Stanley, altın fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşe rağmen değerli metalin uzun vadeli görünümüne ilişkin olumlu beklentisini koruyor. Banka, 2026 yılının son çeyreğine girilirken önümüzdeki 12 aylık dönemde altını tercih etmeye devam ederken, 4.000 dolar seviyesini güçlü bir taban olarak değerlendiriyor.

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Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Morgan Stanley altında yeni fiyat verdi - Sayfa 2

Düşüş uzun vadeli görünümü değiştirmedi

Bankaya göre altın fiyatlarındaki son düşüş, değerli metalin uzun vadeli görünümünü zayıflatmış değil. Morgan Stanley'nin metal ve madencilik stratejisi başkanı Amy Gower, güçlü fiziksel talep, merkez bankalarının altın alımları ve hükümetlerin mali yapısına ilişkin endişelerin fiyatları destekleyebilecek başlıca unsurlar arasında yer aldığını belirtti.

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Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Morgan Stanley altında yeni fiyat verdi - Sayfa 3

Fiziksel talep desteği sürüyor

Altın piyasasında fiziksel talep, fiyat görünümünü destekleyen unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Morgan Stanley, mevcut talep koşullarının değerli metalin uzun vadeli görünümü açısından önemini koruduğunu değerlendiriyor.

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Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Morgan Stanley altında yeni fiyat verdi - Sayfa 4

Merkez bankaları alımlarını sürdürüyor

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları Temmuz ayında net 23 metrik ton altın satın aldı. Söz konusu dönemde Çin 20 ton, Polonya ise 8 ton altın alımı gerçekleştirdi.

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