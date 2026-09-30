Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Morgan Stanley altında yeni fiyat verdi
Morgan Stanley, son dönemdeki düşüşe rağmen altının uzun vadeli görünümüne ilişkin beklentisini korurken, güçlü fiziksel talep ve merkez bankalarının alımlarının desteğiyle değerli metalde 4 bin dolar seviyesini güçlü bir taban olarak görüyor.
Beklenti 4.000 dolar seviyesine işaret ediyor
Morgan Stanley, altın fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşe rağmen değerli metalin uzun vadeli görünümüne ilişkin olumlu beklentisini koruyor. Banka, 2026 yılının son çeyreğine girilirken önümüzdeki 12 aylık dönemde altını tercih etmeye devam ederken, 4.000 dolar seviyesini güçlü bir taban olarak değerlendiriyor.
Düşüş uzun vadeli görünümü değiştirmedi
Bankaya göre altın fiyatlarındaki son düşüş, değerli metalin uzun vadeli görünümünü zayıflatmış değil. Morgan Stanley'nin metal ve madencilik stratejisi başkanı Amy Gower, güçlü fiziksel talep, merkez bankalarının altın alımları ve hükümetlerin mali yapısına ilişkin endişelerin fiyatları destekleyebilecek başlıca unsurlar arasında yer aldığını belirtti.
Fiziksel talep desteği sürüyor
Altın piyasasında fiziksel talep, fiyat görünümünü destekleyen unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Morgan Stanley, mevcut talep koşullarının değerli metalin uzun vadeli görünümü açısından önemini koruduğunu değerlendiriyor.