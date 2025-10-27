Altın yeni haftaya da düşüşle başladı: Alım için doğru zaman mı? Uzman isimden kritik uyarı
Altın yeni haftaya da düşüşle başladı. ABD ve Çin arasındaki ticaret iyimserliği güvenli liman talebinin düşmesini destekledi. Bu hafta FED’den faiz indirimi beklentisi ise düşüşü sınırlı tutuyor. Ekonomist Tuncay Turşucu, perşembe günü gerçekleşecek liderler zirvesinde ABD-Çin anlaşması halinde kâr satışlarının güçlenebileceğini ve yeni alım için erken olduğunu söyledi.
Küresel piyasalarda geçen hafta yüzde -3,29 değer kaybeden ve 4.114 dolardan kapanış yapan ons altın fiyatı yeni haftaya da düşüşle başladı. İlk işlemlerde en düşük 4.050 dolara gerileyen ons fiyatı, 06:00 itibarıyla 4.070 dolara yakın denge arayışını sürdürdü. Altın fiyatlarında Cuma günkü kapanışa göre yüzde -1,00 oranında düşüş olduğu görülüyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
İç piyasalara bakıldığında spot piyasada işlem gören gram altın, 27 Ekim 2025 pazartesi günü 5.495 TL’den güne başladı. Önceki hafta 5.910 TL ile zirve yapan gram altın, geçen haftayı 5.544 TL’den tamamlamıştı.
Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 5.885 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 9.600 TL’den gerçekleşti.