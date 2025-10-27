Altın yeni haftaya da düşüşle başladı: Alım için doğru zaman mı? Uzman isimden kritik uyarı

Küresel piyasalarda geçen hafta yüzde -3,29 değer kaybeden ve 4.114 dolardan kapanış yapan ons altın fiyatı yeni haftaya da düşüşle başladı. İlk işlemlerde en düşük 4.050 dolara gerileyen ons fiyatı, 06:00 itibarıyla 4.070 dolara yakın denge arayışını sürdürdü. Altın fiyatlarında Cuma günkü kapanışa göre yüzde -1,00 oranında düşüş olduğu görülüyor.