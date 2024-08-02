Altına FED dopingi: Gram altın yıl sonunda ne kadar olacak? Uzmanı rakam verdi
Bu hafta önce Ortadoğu’da artan jeopolitik risklerin etkisiyle yükselen altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın eylülde faiz indirimine açık kapı bırakmasının ardından iki haftanın zirvesine çıktı. Uzmanlara göre altında ilerleyen dönemde yeni önemli ve belirgin artışlar yaşanması beklenmiyor. Peki gram altın yıl sonunda ne kadar olacak? İşte uzman tahmini...
Piyasalarda Hamas lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürülmesinin ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi sinyallerinin etkisi sürüyor. Ortadoğu’da jeopolitik risklerin artmasıyla yükselen altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın eylülde faiz indirimine açık kapı bırakmasının ardından iki haftanın zirvesine yükseldi.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 2 bin 448 dolar seviyesinde işlem gördü. Yurtiçinde gram altın ise yaklaşık iki haftanın ardından dün sabah saatleri itibarıyla 2 bin 608 lira seviyesine ulaşarak kritik eşiği yeniden aştı. Çeyrek altın 4 bin 265 TL’ye yükselirken; Cumhuriyet altını da 17 bin TL’den işlem gördü.
GRAMDA 3 BİN 750 TL BEKLENTİSİ
Altın fiyatlarındaki seyri Hürriyet Gazetesi'ne değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Ons altın fiyatına asıl etki eden, 2 bin 417 dolardan 2 bin 447 dolara yükselten Powell’ın yaptığı açıklamalar oldu. Fed’in faiz indirimi daha önce de fiyatlanmıştı ancak artık kesin gözüyle bakılıyor. Bunun yanında Hamas liderinin öldürülmesiyle artan jeopolitik gerginlik de altını destekledi” değerlendirmesinde bulundu.
Altının ons fiyatı, temmuz ayı ortasında Fed’in eylülde faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle tarihi zirveye ulaşmış; 2 bin 464 doları görerek rekor kırmıştı. Altının onsu ve Dolar/TL’deki artış nedeniyle gram altın da 2 bin 600 lirayı aşmıştı.