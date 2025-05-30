'Altına hücum' başladı! Türkiye listede damga vurdu: İşte en çok altın rezervine sahip ülkeler...
Küresel ekonomik belirsizlikler ortasında merkez bankalarının altın rezervleri artıyor. Dünyada en çok altın rezervine sahip ülkeler belli olurken Türkiye listede damgasını vurdu.
Dünya Altın Konseyi'nin Uluslararası Finansal İstatistikleri mayıs verilerine göre, dünya genelinde merkez bankalarının resmi altın rezervleri güncellendi. Altın, merkez bankalarının rezerv portföylerinde güvenlik ve likidite açısından kritik bir rol oynamaya devam ediyor.
Altın rezervi, bir ülkenin para rezervlerinin merkez bankaları tarafından altın külçeleri şeklinde tutulan kısmı olarak tanımlanıyor. Söz konusu rezervler ekonomik belirsizliğe karşı önemli bir koruma görevi görüyor ve özellikle kriz zamanlarında uluslararası bir ödeme aracı olarak kullanılabiliyor. Bu özelliği sayesinde altın, küresel finansal istikrarın önemli bir unsuru haline gelmiş durumda.
İşte en fazla altın rezervine sahip ülkeler...