'Altına hücum' başladı! Türkiye listede damga vurdu: İşte en çok altın rezervine sahip ülkeler...

Altın rezervi, bir ülkenin para rezervlerinin merkez bankaları tarafından altın külçeleri şeklinde tutulan kısmı olarak tanımlanıyor. Söz konusu rezervler ekonomik belirsizliğe karşı önemli bir koruma görevi görüyor ve özellikle kriz zamanlarında uluslararası bir ödeme aracı olarak kullanılabiliyor. Bu özelliği sayesinde altın, küresel finansal istikrarın önemli bir unsuru haline gelmiş durumda.

İşte en fazla altın rezervine sahip ülkeler...