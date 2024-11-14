Altına yatırım yapanlar, dikkat! İslam Memiş'ten 'satış' uyarısı: "4 bin lira olduğunda..."
Altında yaşanan sert düşüşle birlikte, altına yatırım yapan vatandaşlar, konuya ilişkin bilgileri araştırmaya başladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, konuyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar ve euro ekseninde yeni haftayı değerlendirdi. Alım zamanı gelip gelmediğiyle ilgili görüşlerini de paylaştı.
Memiş, söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:
"Trump sonrası favori dolar ve Bitcoin. Altın ve gümüş satıp dolar türevleri ve Bitcoin alıyorlar. Ons altında 2 aydır telafuz ettiğim 2.580 dolar seviyesi geldi. Ben yüksek maliyet yaptım ama olsun. Uzun vadeli bir yatırımcı olduğumdan canım sağolsun. Kripto para piyasasında 3 yıldır zararda bekleyenler vardı. İnşallah bu süreçte onlar da kurtulur. Onların adına çok sevindim, bereketli olsun
En doğru olan şu: Altın fiyatları 11 aydan beri yükseldi. Ancak kripto paralar çok oynaktı ve çok bekletti. Sonuçta bugün kripto para piyasasına giriş yapmış, 3 yıldır sabırla bekleyen yatırımcıların sevinme günü.