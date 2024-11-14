Altına yatırım yapanlar, dikkat! İslam Memiş'ten 'satış' uyarısı: "4 bin lira olduğunda..."

"Trump sonrası favori dolar ve Bitcoin. Altın ve gümüş satıp dolar türevleri ve Bitcoin alıyorlar. Ons altında 2 aydır telafuz ettiğim 2.580 dolar seviyesi geldi. Ben yüksek maliyet yaptım ama olsun. Uzun vadeli bir yatırımcı olduğumdan canım sağolsun. Kripto para piyasasında 3 yıldır zararda bekleyenler vardı. İnşallah bu süreçte onlar da kurtulur. Onların adına çok sevindim, bereketli olsun