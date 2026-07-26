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  4. Altında 6 bin dolar senaryosu gerçekleşecek mi? Dev bankalardan yeni altın tahminleri

Altında 6 bin dolar senaryosu gerçekleşecek mi? Dev bankalardan yeni altın tahminleri

Altında sert fiyat hareketlerinin ardından küresel finans kuruluşları ile Dünya Altın Konseyi, değerli metalin geleceğine ilişkin güncel beklentilerini paylaştı. Kısa vadede dalgalanma öngörülürken, uzun vadede ise yeni rekor seviyeler gündeme geldi. İşte kurumların dikkat çeken tahminleri ve öne çıkan senaryolar...

Altında 6 bin dolar senaryosu gerçekleşecek mi? Dev bankalardan yeni altın tahminleri - Sayfa 1

Altında yeni tahminler peş peşe geldi
Altın piyasasında 2026 yılının ilk yarısında görülen sert dalgalanmaların ardından Temmuz ayı, uluslararası finans kuruluşları ve önemli kurumların uzun vadeli beklentilerini art arda açıkladığı kritik bir süreç olarak öne çıktı.

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Altında 6 bin dolar senaryosu gerçekleşecek mi? Dev bankalardan yeni altın tahminleri - Sayfa 2

Küresel piyasalarda faiz oranları ile doların oluşturduğu kısa vadeli baskıya rağmen analistler, yaşanan geri çekilmeyi boğa piyasasının doğal bir dengeleme süreci olarak değerlendiriyor.

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Altında 6 bin dolar senaryosu gerçekleşecek mi? Dev bankalardan yeni altın tahminleri - Sayfa 3

Temmuz 2026 itibarıyla küresel finans kuruluşları ile merkez bankalarından gelen son değerlendirmeler, altının orta ve uzun vadeli görünümüne ilişkin dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. İşte önde gelen bankalar ve kurumların değerlendirmeleri...

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Altında 6 bin dolar senaryosu gerçekleşecek mi? Dev bankalardan yeni altın tahminleri - Sayfa 4

Altında iki yönlü keskin hareket beklentisi

Citibank'ın değerlendirmesine göre altın fiyatları önümüzdeki haftalarda ons başına 3.800 doların altına inerek yüzde 15 ila 20 arasında değer kaybedebilir ve kaldıraçlı işlemlerde tasfiye sürecini hızlandırabilir.

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