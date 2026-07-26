Altında 6 bin dolar senaryosu gerçekleşecek mi? Dev bankalardan yeni altın tahminleri
Altında sert fiyat hareketlerinin ardından küresel finans kuruluşları ile Dünya Altın Konseyi, değerli metalin geleceğine ilişkin güncel beklentilerini paylaştı. Kısa vadede dalgalanma öngörülürken, uzun vadede ise yeni rekor seviyeler gündeme geldi. İşte kurumların dikkat çeken tahminleri ve öne çıkan senaryolar...
Altında yeni tahminler peş peşe geldi
Altın piyasasında 2026 yılının ilk yarısında görülen sert dalgalanmaların ardından Temmuz ayı, uluslararası finans kuruluşları ve önemli kurumların uzun vadeli beklentilerini art arda açıkladığı kritik bir süreç olarak öne çıktı.
Küresel piyasalarda faiz oranları ile doların oluşturduğu kısa vadeli baskıya rağmen analistler, yaşanan geri çekilmeyi boğa piyasasının doğal bir dengeleme süreci olarak değerlendiriyor.
Temmuz 2026 itibarıyla küresel finans kuruluşları ile merkez bankalarından gelen son değerlendirmeler, altının orta ve uzun vadeli görünümüne ilişkin dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. İşte önde gelen bankalar ve kurumların değerlendirmeleri...