Altında 8 haftalık yükseliş serisine son: Düşüşler alım fırsatı mı? Uzmanlar ne diyor?
Onsta 8 haftalık yükseliş serisinin ardından bu hafta yüzde 2,4 değer kaybı yaşandı. Rusya-Ukrayna barışı için artan çabalar ve Dolar endeksindeki yükseliş sebebiyle altında kâr satışlarının yaşandığını belirten analistler; düşüşlerin orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcı için fırsat olabileceğine dikkat çekiyor.
Piyasalarda son sekiz haftalık süreci yükseliş serisi ile tamamlayan altın fiyatları, bu haftayı düşüşle tamamlayacak.
Geçen hafta 2936 dolardan kapanış yapan ons altın fiyatı, bu haftanın son işlem gününde (TSİ 06:50’de) 2865 dolara yakın seyrediyor. Onsta haftalık düşüş ise yüzde 2,4 olarak gerçekleşiyor. Aynı zamanda 2025 yılında ilk haftalık kayba doğru da ilerleyen ons altın, yıl başından itibaren %9,35 primli görünümünü koruyor.
28 ŞUBAT'TA ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
İç piyasalara bakıldığında, spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı 3375 TL’den güne başladı. Gram altında da haftalık değer kaybı bu sabah itibarıyla %1,75’e ulaştı.