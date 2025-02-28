Altında 8 haftalık yükseliş serisine son: Düşüşler alım fırsatı mı? Uzmanlar ne diyor?

Geçen hafta 2936 dolardan kapanış yapan ons altın fiyatı, bu haftanın son işlem gününde (TSİ 06:50’de) 2865 dolara yakın seyrediyor. Onsta haftalık düşüş ise yüzde 2,4 olarak gerçekleşiyor. Aynı zamanda 2025 yılında ilk haftalık kayba doğru da ilerleyen ons altın, yıl başından itibaren %9,35 primli görünümünü koruyor.