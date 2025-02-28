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  4. Altında 8 haftalık yükseliş serisine son: Düşüşler alım fırsatı mı? Uzmanlar ne diyor?

Altında 8 haftalık yükseliş serisine son: Düşüşler alım fırsatı mı? Uzmanlar ne diyor?

Onsta 8 haftalık yükseliş serisinin ardından bu hafta yüzde 2,4 değer kaybı yaşandı. Rusya-Ukrayna barışı için artan çabalar ve Dolar endeksindeki yükseliş sebebiyle altında kâr satışlarının yaşandığını belirten analistler; düşüşlerin orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcı için fırsat olabileceğine dikkat çekiyor.

Altında 8 haftalık yükseliş serisine son: Düşüşler alım fırsatı mı? Uzmanlar ne diyor? - Sayfa 1

Piyasalarda son sekiz haftalık süreci yükseliş serisi ile tamamlayan altın fiyatları, bu haftayı düşüşle tamamlayacak.

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Altında 8 haftalık yükseliş serisine son: Düşüşler alım fırsatı mı? Uzmanlar ne diyor? - Sayfa 2

Geçen hafta 2936 dolardan kapanış yapan ons altın fiyatı, bu haftanın son işlem gününde (TSİ 06:50’de) 2865 dolara yakın seyrediyor. Onsta haftalık düşüş ise yüzde 2,4 olarak gerçekleşiyor. Aynı zamanda 2025 yılında ilk haftalık kayba doğru da ilerleyen ons altın, yıl başından itibaren %9,35 primli görünümünü koruyor.

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Altında 8 haftalık yükseliş serisine son: Düşüşler alım fırsatı mı? Uzmanlar ne diyor? - Sayfa 3

28 ŞUBAT'TA ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

İç piyasalara bakıldığında, spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı 3375 TL’den güne başladı. Gram altında da haftalık değer kaybı bu sabah itibarıyla %1,75’e ulaştı.

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Altında 8 haftalık yükseliş serisine son: Düşüşler alım fırsatı mı? Uzmanlar ne diyor? - Sayfa 4

Öte yandan Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın fiyatı 3385-3425 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın satış fiyatı da sabah saatlerinde 5590 TL’den gerçekleşti.

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