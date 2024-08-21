Altında düşük ayarlı tuzağa düşmeyin! Sosyal medya ve online kuyumculara dikkat edin
E-ticaret siteleri veya sosyal medyadan ‘ucuz altın’ sloganlarıyla satış yapanlara karşı dikkat edin... Kargo ile kapıya kadar gelen yatırımlık altın veya takıların birçoğunda problem çıkıyor. Kuyumculuk sektörü, “Ya düşük ayarlı ya da sahte oluyor. Bu işin bir maliyeti var, bu kadar ucuza altın olmaz” diye uyarıyor.
Güvenli liman olarak bilinen altına vatandaşların ilgisi sürüyor.
Fiyatların yukarı yönlü hareketi, yastık altı yatırımını artırıyor. Kuyumcular ve Kapalıçarşı’daki hareketlilik dikkat çekiyor.
Vatandaşlar hem yatırım hem de takı amaçlı altına yönelirken, internetten ucuza satılan ürünlere dikkat etmek gerekiyor.
Üretici olduklarını iddia eden bazı firmalar, sosyal medya ve e-Ticaret siteleri üzerinden satış yapıyor. ‘Yerinden ucuza alın’ ‘üreticiden tüketiciye’ ‘kuyumcu değiliz kiramız yok’ gibi sloganlarla yapılan bu satışların çoğu hüsranla sonuçlanıyor.