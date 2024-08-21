Altında düşük ayarlı tuzağa düşmeyin! Sosyal medya ve online kuyumculara dikkat edin

Üretici olduklarını iddia eden bazı firmalar, sosyal medya ve e-Ticaret siteleri üzerinden satış yapıyor. ‘Yerinden ucuza alın’ ‘üreticiden tüketiciye’ ‘kuyumcu değiliz kiramız yok’ gibi sloganlarla yapılan bu satışların çoğu hüsranla sonuçlanıyor.