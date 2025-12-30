Altında düşüş alım fırsatı mı? İsviçreli devden 2026 için yeni tahmin

GÜMÜŞ DE GERİLEDİ

Dünkü işlemlerde gümüş fiyatı da 84 dolar ile tarihi zirve seviyesini görmüştü. Ancak gümüş gün sonunda yüzde -9,04 değer kaybı ile 72,13 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde gümüşte de sınırlı bir tepki yükselişi dikkat çekiyor. TSİ 06:00 itibarıyla gümüş fiyatı 73,90 dolara yakın görünümündeydi.