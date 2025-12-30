Altında düşüş alım fırsatı mı? İsviçreli devden 2026 için yeni tahmin
30 Aralık Salı gününe gram altın 6.020 TL ve ons altın 4.360 dolardan başladı. Fiyatlarda dünkü sert düşüş sonrası tepki öne çıkıyor. Peki altındaki düşüş alım fırsatı mı? Uzmanlar ne diyor? Altın için 2026 yılı beklentilerine dair yeni tahminler peş peşe gelmeye devam ediyor. İsviçreli UBS; düşük faiz, devam eden küresel ekonomik endişeler ve ABD’deki politika belirsizliklerini gerekçe göstererek ons fiyatının 2026’da 5.400 dolara kadar ivmelenebileceğini tahmin etti.
Altın fiyatlarında günlerdir devam eden rekorlar serisi dünkü işlemlerde tersine döndü. Ons fiyatı yüzde -4,43 gibi yüksek bir oranda düşüşle günü 4.332 dolardan tamamladı. Onsta 1 günlük değer kaybı, aynı zamanda 21 Ekim sonrası en hızlı düşüş olarak kayıtlara geçti.
Bugünkü işlemlerde ise ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.360 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor. Altında dünkü sert düşüşün ardından tepki alımları öne çıkıyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Onstaki hareketlilik gram altın fiyatına da yansıdı. Cuma günü 6.225 TL’den kapanış yapan gram altın fiyatı dünkü işlemleri 6.000 TL’den tamamladı. Spot piyasada 30 Aralık 2025 gram altın fiyatı da 6.020 TL’den güne başladı.
Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde fizik gram altın satış fiyatı 6.170 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 10.050 TL’den gerçekleşti.
GÜMÜŞ DE GERİLEDİ
Dünkü işlemlerde gümüş fiyatı da 84 dolar ile tarihi zirve seviyesini görmüştü. Ancak gümüş gün sonunda yüzde -9,04 değer kaybı ile 72,13 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde gümüşte de sınırlı bir tepki yükselişi dikkat çekiyor. TSİ 06:00 itibarıyla gümüş fiyatı 73,90 dolara yakın görünümündeydi.