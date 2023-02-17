Altında Fed baskısı: Hangi seviyeler kritik? Aracı kurumlar bugünkü raporlarında; altın fiyatları, petrol fiyatları, Dolar/TL ve Euro/dolar paritesi ile ilgili değerlendirmeleri ve analizlerini yayımladı. İşte olası beklentiler ve takip edilmesi gereken seviyeler…

Parite üzerinde baskı arttı

Ünlü & Co ABD’de Fed yetkililerinden gelen sıkı para politikası mesajlarının dozunu artırarak sürdürmesi ve TÜFE’nin ardından ÜFE rakamının da piyasa beklentisini geride bırakması ABD tahvil faizlerinin yönünü yukarı çevirmesine neden olurken parite üzerindeki baskının belirgin şekilde arttığını görüyoruz. Teknik açıdan bakıldığında önemine sıklıkla vurgu yaptığımız 1,0680’in aşağı yönlü geçilmiş olmasının kısa vadeli görünümü bozduğunu ve bu bölgede kalınmasının gelecek hafta için de negatif bir sinyal vereceğini düşünüyoruz. Mevcut durumda 1,0590 seviyesini ilk destek olarak izliyoruz. 1 | 5

Ons altında görünüm zayıf

Gedik Yatırım ABD'de ocak ayına yönelik açıklanan üretici fiyat endeksi beklentileri aştı. Aylık bazda yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 6,0 olarak gerçekleşti. Fed yetkililerinin hafta içerisinde gelen açıklamalarında, 50 baz puanlık ihtimalin hala masada olduğu yönünde. Bu beklentiler, ÜFE'nin beklentilerin üzerinde gelmesi, doların sınırlı da olsa güçlenmeye başlamasına yol açtı. Dolar endeksi bu sabah 104,14 104,44 arasında işlem görüyor. Yukarı yönde hareket eden doların etkisiyle emtialarda baskı altında ve ons altın bu sabah zayıf seyrediyor. Bugün içinde Fed yetkililerinin konuşmaları ve ABD'den ikincil düzey veriler takip edilebilir. Bu sabah ABD vadelileri hafif satıcılı. Ons altın için 1845 - 1854 - 1862 direnç noktaları olurken, 1827 - 1818 - 1809 destek noktaları olarak görülüyor. 2 | 5

80-90 dolar bandındaki sıkışma sürebilir

Ünlü & Co Merkez Bankası yetkililerinden gelen şahin mesajların risk iştahını daraltması ve dolara değer kazandırmasının yanında yüksek faizlerin ekonomik aktiviteye negatif yansıyabileceğine dair beklentiler petrol fiyatlarına negatif yansıyor. Kaldı ki ilk etapta anlamlı bir baskı yaratmasa da ABD’de ham petrol stoklarındaki artışın da negatif fiyatlamaya yol açtığını görüyoruz. Teknik açıdan bakıldığında ise görünümde anlamlı bir farklılık görmüyoruz. Bu kapsamda 80-90 dolar bandındaki sıkışmanın bir süre daha devam etmesi olası görünüyor. 3 | 5