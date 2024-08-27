Altında Fed rüzgarı: Yükseliş sürecek mi? Gram altın yıl sonunda ne kadar olur? Uzmanından tahmin

GRAM ALTIN REKOR TAZELEDİ

Yurt içinde fiyatı ons altın ve dolar kuruna göre belirlenen gram altın, yeni haftaya da yükselişle başladı. Gün içinde de artmaya devam eden altının gram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0.7 değer kazancıyla 2 bin 763 liraya yükselerek rekor tazeledi.