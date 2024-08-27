Altında Fed rüzgarı: Yükseliş sürecek mi? Gram altın yıl sonunda ne kadar olur? Uzmanından tahmin
Yatırımcıların her dönem ilgi odağı altın fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı. Dün ons altın 2 bin 525 Dolara yükselirken, yurt içinde fiyatı ons altın ve dolar kuruna göre belirlenen gram altın 2 bin 763 liraya çıkarak rekor tazeledi. Uzmanlar, altın fiyatındaki yükselişin sürmesini bekliyor. Uzmanlara göre yıl sonunda gram altın 3 bin 750 TL’ye çıkabilir.
Altın fiyatları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indireceğine yönelik beklentilerin artmasıyla rekor kırdı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın zirve seviyelerine yakın işlem görürken yurt içinde gram altın ise rekor tazeledi.
Geçen haftanın son işlem günü olan cuma gününü alış ağırlıklı bir seyirle 2 bin 512 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, dün önceki kapanışına göre yüzde 0.51 artışla 2 bin 525 dolara yükseldi.
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı da geçen haftayı önceki kapanışa göre yüzde 1.3 artışla 2 bin 744 liradan tamamlamıştı.
GRAM ALTIN REKOR TAZELEDİ
Yurt içinde fiyatı ons altın ve dolar kuruna göre belirlenen gram altın, yeni haftaya da yükselişle başladı. Gün içinde de artmaya devam eden altının gram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0.7 değer kazancıyla 2 bin 763 liraya yükselerek rekor tazeledi.