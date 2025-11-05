  1. Ekonomim
  4. Altında geri çekilme: Çeyrek zirveden 1.000 TL geriledi! Fiyatlar neden düşüyor?

5 Kasım 2025 gram altın fiyatı 5.360 TL ve ons altın 3.970 dolardan güne başlıyor. Kapalıçarşı’da geçen ay 10.200 TL ile zirve yapan çeyrek altın, bugün 9.035 TL’ye geriledi. Böylece çeyrek altında zirveden düşüş 1000 TL’nin üzerinde gerçekleşti. FED beklentilerinin tersine dönmesi, dolar endeksinin yeniden 100’ü aşması ve ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin azalması, sarı metalde satış baskısını artıyor.

Altın fiyatlarında son günlerde beklentilerin terse dönmesiyle birlikte başlayan zayıf görünüm devam ediyor. 

Küresel piyasalarda ons fiyatı dünkü işlemlerde yüzde -1,74 değer kaybetti ve 3.932 dolardan kapanış yaptı.

Bugünkü ilk işlemlerde ons fiyatında 3.950 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

İç piyasalara bakıldığında spotta işlem gören 5 Kasım 2025 gram altın fiyatı (TSİ 07:40 itibarıyla) 5.363 TL’den güne başlıyor.

KAPALIÇARŞI’DA FİYATLAR

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde gram altın satış fiyatı 5.540 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 9.035 TL’den gerçekleşiyor.

Fiziki piyasada çeyrek altın satış fiyatı geçen ayki işlemlerde 10.200 TL seviyesine kadar yükselerek rekor kırmıştı. Son fiyatlamalar itibarıyla çeyrek altın fiyatında zirveden gerçekleşen düşüşün boyutu 1.000 lirayı da aştı.

