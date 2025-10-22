Altında ibre terse döndü! Fiyatlardaki sert düşüşün sebebi ne? Altın yatırımcısı ne yapacak?

Analistler, “Sarı metal, Ekim 2023'ten bu yana %-10 ve üzerinde gerçek bir düzeltme yaşamadan yaklaşık 2.000 dolar yükseldi. Anlamlı bir konsolidasyon olmadan böyle uzun süreli bir yükselişin sonunda keskin bir geri dönüş bekleniyordu. Deneyimli yatırımcılar için altındaki düzeltme sürpriz değil. Şimdi altında adil değer yeniden değerlendirilirken, psikolojik 4 bin dolar seviyesi kritik hale geldi” diye konuşuyor.