Altında ibre terse döndü! Fiyatlardaki sert düşüşün sebebi ne? Altın yatırımcısı ne yapacak?
22 Ekim 2025 gram altın fiyatı 5.545 TL ve ons fiyatı 4.110 dolardan güne başladı. Dün %-5,29 gerileyen ve 5 yılın en sert düşüşünü yaşayan ons, bugün de (TSİ 06:00 itibarıyla) %-0,20 değer kaybı yaşıyor. Dolar endeksinde yükseliş ve ABD-Çin arasında diyalog beklentileri altında satışları hızlandırdı. FED beklentilerinin de bir miktar fiyatlandığını belirten analistler, 4 bin dolar desteğinin izlenmesi gerektiğini vurguluyor.
Altın fiyatlarında soluksuz yükselişin ardından son 2 işlem gününde kâr satışları öne çıkıyor. Cuma ve pazartesi işlemlerinde 4.381 dolar ile “iki tepe” yapan ons altın, dünkü işlemlerde %-5,29 gibi oldukça sert bir düşüşle 4.125 dolardan kapanış yaptı.
Ons fiyatı bugünkü işlemlerde de “ikili tepe” formasyonunun taban noktasına da yakınlaşan 4.004 dolar seviyesine kadar geriledi. Ardından gelen tepki alımları ile yönünü yeniden yukarı çeviren ons fiyatı, TSİ 06:00 itibarıyla 4.110 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.
“KÂR SATIŞLARI KAÇINILMAZDI!”
Ons fiyatında en son 11 Ağustos 2020 tarihinde %-5,70 oranında gerileme yaşanmıştı. Dünkü sert düşüş, son 5 yılın da “en hızlı değer kaybı” olarak kayıtlara geçti.
Analistler, “Sarı metal, Ekim 2023'ten bu yana %-10 ve üzerinde gerçek bir düzeltme yaşamadan yaklaşık 2.000 dolar yükseldi. Anlamlı bir konsolidasyon olmadan böyle uzun süreli bir yükselişin sonunda keskin bir geri dönüş bekleniyordu. Deneyimli yatırımcılar için altındaki düzeltme sürpriz değil. Şimdi altında adil değer yeniden değerlendirilirken, psikolojik 4 bin dolar seviyesi kritik hale geldi” diye konuşuyor.