'Altında patlama olacak' diyerek açıkladı! Özgür Demirtaş'tan çarpıcı altın yorumu

Ekonomist Özgür Demirtaş, İsrail/ABD-İran savaşının altüst ettiği piyasalara bağlı olarak altındaki gerilemeye ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı. Özgür Demirtaş, oldukça iddialı tahmininde altın fiyatlarında patlama olacağını söyledi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın altın tahmini son haftalarda aradığını bulamayan altın yatırımcısının dikkatlerini bir anda üzerine çekti. 

Özgür Demirtaş, altın fiyatlarının bilinçli olarak baskılandığını, küresel gelişmelerin etkisiyle uzun vadede 7 bin dolar seviyesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. 

Özgür Demirtaş, altındaki şu anki fiyat hareketlerinin düşüş değil bilinçli bir baskılama süreci olduğunu ve 4.500-4.700 dolar bandının birikim alanı olduğunu belirtti.

Demirtaş, altın fiyatlarını yükseltecek üç faktörü ABD-İran geriliminin ekonomik maliyetinin artması, merkez bankalarının dolar yerine altına yönelmesi ve küresel güven krizinin derinleşmesi olarak sıraladı. 

