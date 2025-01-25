Altında rekor için tarih ve rakam verdi! İslam Memiş 'ters köşe olursunuz' deyip uyardı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına kritik uyarılarda bulunarak panik yapmamaları gerektiğini belirtti. Memiş, altında rekor için tarih ve rakam da verdi.
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yatırım araçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Youtube kanalından video paylaşan Memiş, kanaldaki yorumların kendi kişisel yorumları olduğunu belirterek, bu yorumlara dayanarak yatırım yapılmaması gerektiğini söyledi.
Memiş, Merkez Bankası'nın açıkladığı yılın ilk faiz kararının piyasalara etkisini, altın ve gümüş fiyatlarındaki son durum, diğer enstrümanlarda son durum ve yatırımcıların hangi bant aralıklarını takip etmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Memiş'in aktardıkları şöyle:
BİST 100 ENDEKSİ
Borsa İstanbul 100 endeksi 10 bin 05 puan seviyesinde. Endeks yine 10 bin 000 puan seviyesinin üzerinde. Pozitif görünüm devam ediyor. Benim nazarımda yine 10 bin 200-10 bin 400-10 bin 600 puan seviyesiyle alakalı öngörüm halen geçerli.