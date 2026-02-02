Altında tarihi “Kara Cuma” şoku! 1.600 TL’lik dev kayıp sonrası kritik 3 gün

Ons altın tarafında ise 5.598 dolarlık zirveden başlayan bu sert düşüş dalgası, fiyatları 4.400 dolarlı seviyelere çekerken yatırımcılar arasında büyük bir tedirginlik yarattı. Ancak asıl çöküş gümüş cephesinde hissedildi. Haftaya 169 TL ile başlayan gram gümüş, cuma günü 107 TL’ye kadar çekilerek günlük bazda %28’e varan görülmemiş bir değer kaybına imza attı.