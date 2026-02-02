Altında tarihi “Kara Cuma” şoku! 1.600 TL’lik dev kayıp sonrası kritik 3 gün
Son günlerde iniş ve çıkışlarıyla yatırımcısını ters köşe yapan altın, FED faiz kararı sonrası tepetaklak oldu. 8 bin bandına kadar ulaşan gram altın, bir anda çakıldı. İşte piyasaların bu haftaya başlangıcı ve yaşanan son gelişmeler…
Altın ve gümüş piyasası 2026 yılına rekorlarla başlasa da geçtiğimiz hafta adeta bir "kara cuma" kabusuyla sarsıldı. Perşembe günü Kapalıçarşı’da 8.000 TL seviyelerini aşarak tarihi zirvesini gören gram altın, son üç işlem gününde 1.600 TL’yi aşan bir değer kaybı yaşayarak 6.200 TL sınırının altına kadar geriledi.
Ons altın tarafında ise 5.598 dolarlık zirveden başlayan bu sert düşüş dalgası, fiyatları 4.400 dolarlı seviyelere çekerken yatırımcılar arasında büyük bir tedirginlik yarattı. Ancak asıl çöküş gümüş cephesinde hissedildi. Haftaya 169 TL ile başlayan gram gümüş, cuma günü 107 TL’ye kadar çekilerek günlük bazda %28’e varan görülmemiş bir değer kaybına imza attı.
Yeni haftada da düşüş eğiliminin sürmesi, "Gram altın 6.000 TL’ye mi düşüyor?" sorusunu gündemin ilk sırasına taşıdı. Uzmanlar ise haftanın ilk tahminlerini paylaştı.
Piyasalarda yaşanan bu tarihi depremi değerlendiren uzmanlar, düşüşün temel nedeninin jeopolitik risklerden ziyade teknik düzeltmeler ve "gap" adı verilen fiyat boşluklarının dolması olduğunu belirtiyor. 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar’a göre, aşırı primli seyreden ons altındaki kar satışları, zararı sınırlayıcı "stop" satışlarını da tetikleyerek düşüşü derinleştirdi.