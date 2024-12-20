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  4. Altında yeni dönem başlıyor! Kuyumcularda 185 bin sınırı nasıl uygulanacak?

Altında yeni dönem başlıyor! Kuyumcularda 185 bin sınırı nasıl uygulanacak?

2025 yılı ile birlikte kuyumcular için yeni dönem başlıyor. Daha önce uygulamaya geçen ancak uygulamayan kimlik ibrazı yeni yıl ile birlikte zorunlu olacak. Yeni düzenlemeye göre, 185 bin lirayı aşan alışverişlerde kimlik ibrazı zorunlu olacak.

Altında yeni dönem başlıyor! Kuyumcularda 185 bin sınırı nasıl uygulanacak? - Sayfa 1

2025 ile birlikte kuyumcularda yeni dönem hayata geçiyor. 185 bin lirayı aşan işlemlerde kimlik ibrazı zorunlu olacak.

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Altında yeni dönem başlıyor! Kuyumcularda 185 bin sınırı nasıl uygulanacak? - Sayfa 2

Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçların önüne geçmek amacıyla 2023 yılında düzenleme yapmış, kimlik ibrazı zorunluluğu getirmişti.

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Altında yeni dönem başlıyor! Kuyumcularda 185 bin sınırı nasıl uygulanacak? - Sayfa 3

Yeni yılla birlikte hayata geçiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı yapılan bu düzenleme için harekete geçti. Kimlik ibrazı artık yılbaşından itibaren itibaren zorunlu olacak.

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Altında yeni dönem başlıyor! Kuyumcularda 185 bin sınırı nasıl uygulanacak? - Sayfa 4

Uymayana ağır cezalar verilecek

Kuyumculuk sektöründe vergi kaçağını önlemek için denetimler sıklaştırılmıştı. Yeni düzenlemenin uygulanıp uygulanmadığı ise kurulacak denetim ekipleri tarafından belirlenecek. Düzenlemeye uymayan işletmelere ağır cezalar uygulayacak

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