Altında yeni dönem başlıyor! Kuyumcularda 185 bin sınırı nasıl uygulanacak?
2025 yılı ile birlikte kuyumcular için yeni dönem başlıyor. Daha önce uygulamaya geçen ancak uygulamayan kimlik ibrazı yeni yıl ile birlikte zorunlu olacak. Yeni düzenlemeye göre, 185 bin lirayı aşan alışverişlerde kimlik ibrazı zorunlu olacak.
2025 ile birlikte kuyumcularda yeni dönem hayata geçiyor. 185 bin lirayı aşan işlemlerde kimlik ibrazı zorunlu olacak.
Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçların önüne geçmek amacıyla 2023 yılında düzenleme yapmış, kimlik ibrazı zorunluluğu getirmişti.
Yeni yılla birlikte hayata geçiyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı yapılan bu düzenleme için harekete geçti. Kimlik ibrazı artık yılbaşından itibaren itibaren zorunlu olacak.