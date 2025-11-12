Altında yön ne olacak? Gözler ABD verileri ve FED’de: İşte beklentiler...
12 Kasım 2025 gram altın fiyatı 5.581 TL ve ons fiyatı 4.109 dolardan güne başlıyor. Son 3 haftanın zirvesine yakın yerlerden sınırlı kâr satışları ile karşılaşan ons için 4.160 dolar ilk direnç olarak gösteriliyor. Bu arada ABD’de hükümetin açılması ile birlikte ertelenen ekonomik veriler açıklanacak. Tarım dışı istihdam başta olmak üzere bu verilerin zayıf gelmesi ve FED’den faiz indirimi iyimserliğinin artması bekleniyor.
Küresel piyasalarda hafta ortası işlemler başlarken, ons altın bu haftaki kazanımlarını büyük ölçüde koruyor. Geçen cuma 4.000 dolar sınırından kapanış yapan ons, dünkü işlemlerde en yüksek 4.149 doları gördü ve 4.126 dolardan kapanış yaptı. Ons fiyatı bugünkü işlemlerde de (TSİ 08:25 itibarıyla) 4.109 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.
FED’DEN BEKLENTİLER
Analistler, ABD tarihindeki en uzun hükümet kapanışını sona erdirmek için bir anlaşmaya varılmasıyla birlikte ons altın fiyatının bu hafta destek gördüğünü aktararak, “Hükümetin yeniden faaliyete geçmesi ile birlikte ertelenen ekonomik veriler açıklanacak. Tarım dışı istihdam başta olmak üzere bu verilerin zayıf bir görünüm göstermesi ve aralık ayındaki FED toplantısında faiz indirimi için destek olması bekleniyor” diye konuşuyor.
ŞİRKETLERDEN SİNYAL
ABD faiz oranlarındaki gerilemenin kıymetli metaller için olumlu tablo sunabileceğini hatırlatan analistler “Bu da sarı metale yönelik talebin artabileceğini gösteriyor.