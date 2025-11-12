Altında yön ne olacak? Gözler ABD verileri ve FED’de: İşte beklentiler...

FED’DEN BEKLENTİLER

Analistler, ABD tarihindeki en uzun hükümet kapanışını sona erdirmek için bir anlaşmaya varılmasıyla birlikte ons altın fiyatının bu hafta destek gördüğünü aktararak, “Hükümetin yeniden faaliyete geçmesi ile birlikte ertelenen ekonomik veriler açıklanacak. Tarım dışı istihdam başta olmak üzere bu verilerin zayıf bir görünüm göstermesi ve aralık ayındaki FED toplantısında faiz indirimi için destek olması bekleniyor” diye konuşuyor.