Altında yükseliş sürecek mi? Almak için doğru zaman mı? Uzmanlar yanıtladı
ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık yarışı, göreve gelmesiyle birlikte dünya ticaretini alt üst eden tarife misillemeleri, savaşlar ve belirsizlik altın fiyatlarında hareketliliğe neden oldu. Yatırımcının gözü rekor üstüne rekor kıran altına çevrilirken ltın ve Para Piyasaları Uzmanlarından değerlendirme geldi. Peki, Altında yükseliş sürecek mi? Almak için doğru zaman mı? Adnan Kapukaya, İslam Memiş ve Mehmet Ali Yıldırımtürk altın piyasasını değerlendirdi.
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın dünya ticaretini alt üst eden tarife savaşları, Gazze ile ilgili çıkışları altın fiyatlarını yukarıya çekerken, borsa gibi riskli yatırımlardan kaçış güvenli liman altına talebi artırdı. Fiziki talebin de etkisiyle ons fiyatı 2 bin 911 doları devirirken, gram altın rekorları gördü.
Altın yılın getiri şampiyonu oldu
Altının yılbaşından bu yana değer artışı yüzde 12.8’e çıktı. Böylece gram, borsayı, kriptoyu ve faizi sollayarak yılın getiri şampiyonu oldu.
Trump’ın ticaret savaşlarını ateşlemesi altını destekledi
Trump ezici bir çoğunlukla ikinci kez ABD başkanı olması uzun süren belirsizliği ortadan kaldırdı. Borsalar rekorları gördü, altın geriledi. Ancak Trump’ın 20 Ocak’ta koltuğu devralmasıyla işin rengi değişti. Daha ilk gününde onlarca kararnameye imza atan Trump, ticaret savaşının fitilini ateşleyeceğinin mesajlarını verdi. 2 Şubat’ta beklenen oldu ve Trump, Kanada, Meksika ve Çin’e vergi silahını çekti. Vergi tarifelerinin devreye girmesine saatler kala ise Kanada ve Meksika için vergileri 1 ay ertelediğini duyuran Trump, Çin’e getirilen vergiden geri adım atmadı. Çin de buna karşılık misillemede bulundu. İşte bu tarihi hamleden sonra altın daha da güç kazanmaya başladı. Küresel ticarete yönelik belirsizlik, Trump’ın sürpriz kararları, Avrupa Birliği’nin (AB) de vergi hedefinde olması fiziki altın taleplerini iyice arttırdı.
Jeopolitik risk endişeleri tırmanıyor
Trump’ın hamleleri vergi tarifeleriyle kalmadı. İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinden sonra Gazze ile ilgili çıkışları jeopolitik risklerin tekrar tırmanabileceği endişesi yarattı. Tam söylediklerinden geri adım atıyormuş gibi açıklamalar gelirken ABD Başkanı Trump, ülkeye giren tüm çelik ve alüminyum ürünlerine yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump, ayrıca ABD’ye ithalat vergisi uygulayan tüm ülkelere yönelik misilleme tarifeleri getirileceğini açıkladı. Trump, yeni tarifelerin 1-2 gün içinde açıklanacağını ve hemen yürürlüğe gireceğini belirtti.