Altında yükseliş sürecek mi? Almak için doğru zaman mı? Uzmanlar yanıtladı

Trump’ın ticaret savaşlarını ateşlemesi altını destekledi

Trump ezici bir çoğunlukla ikinci kez ABD başkanı olması uzun süren belirsizliği ortadan kaldırdı. Borsalar rekorları gördü, altın geriledi. Ancak Trump’ın 20 Ocak’ta koltuğu devralmasıyla işin rengi değişti. Daha ilk gününde onlarca kararnameye imza atan Trump, ticaret savaşının fitilini ateşleyeceğinin mesajlarını verdi. 2 Şubat’ta beklenen oldu ve Trump, Kanada, Meksika ve Çin’e vergi silahını çekti. Vergi tarifelerinin devreye girmesine saatler kala ise Kanada ve Meksika için vergileri 1 ay ertelediğini duyuran Trump, Çin’e getirilen vergiden geri adım atmadı. Çin de buna karşılık misillemede bulundu. İşte bu tarihi hamleden sonra altın daha da güç kazanmaya başladı. Küresel ticarete yönelik belirsizlik, Trump’ın sürpriz kararları, Avrupa Birliği’nin (AB) de vergi hedefinde olması fiziki altın taleplerini iyice arttırdı.