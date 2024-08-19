Altından bile değerli, fiyatı dudak uçuklatıyor: Gramı 100, kilogramı 100 bin dolar
Ardahan'da hobi olarak başladığı arıcılığı geliştiren Kadir Özer, altından daha değerli olan arı zehrini üretti. Gramı yurt dışına 100 dolar, kilogramı ise 100 bin dolara satılan arı zehri özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde büyük ilgi görürken, üreticiler mevzuat eksikliklerinden dolayı gönderim yapılamadığını belirtti.
Ardahan'da şarküteri işi yapan Kadir Özer, dede mesleğini seçerek arıcılık yapmaya başladı.
2006 yılında çalışmak üzere İstanbul'a gitti. Özer, 11 yıl çalıştığı İstanbul'da restoranlarda çalışıp şeflik yaptı. Daha sonra memleketine dönerek dede mesleği olan arıcılık yapmayı tercih etti.
İlk önce 10 kovanla başladığı arıcılıkta şimdi ise yaklaşık 300 kovana sahip olan Özer, sadece bal üretmekle yetinmeyerek, propolis, polen, arı sütü, apilarni, arı ekmeği ve son olarak da arı zehri üretiyor.
Arıcılıktan daha fazla gelir elde etmenin yollarını ararken arı zehri üretimini öğrenen Özer, özellikle kozmetik ve sağlık sektöründe birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaya başlanan arı zehrinin gramını da yurt içine 100 dolardan satarken işlerini büyüttü ve yurt dışına açıldı.
Meraklı arıcı, arılara zarar verilmeden zehrini kovanlardan toplamak için arıcılık gen merkezinden elektrik cihazını alarak kovanlara yerleştirdi.