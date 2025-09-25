Altını satmak için doğru zaman mı?
FED Başkanı Powell’ın açıklamaları altını frenlerken, gözler bugün açıklanacak ABD büyüme ve yarın da çekirdek enflasyon verilerinde... Peki altın fiyatlarının geldiği seviye "artık alma değil, satma zamanı mı" mı? Uzmanlar ne diyor?
Küresel piyasalarda bu hafta salı günü 3.791 Dolar ile rekor kıran ons altın dünkü işlemlerde %-0,74 değer kaybederek 3.736 dolardan kapanış yaptı. Ons fiyatı bugün ilk işlemlerde de 3.735 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Rekorun ardından altında kâr satışları takip edilirken, salı gün FED Başkanı Powell’dan gelen “yarı şahin” açıklamalar altını frenledi.
GRAM ALTIN NE KADAR?
İç piyasalarda da gram fiyatında ons altına paralel olarak sınırlı kâr satışları yaşanıyor. Bu hafta 5.047 TL ile rekor kıran gram altın fiyatı, bugünkü işlemlere 4.980 TL’ye yakın seviyelerden başladı.
Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram altının fiyatı 5.095-5.145 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Sabah saatlerinde çeyrek altın satış fiyatı 8.395 TL’den gerçekleşti.